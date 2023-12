Schenkregal nimmt bis Samstag Weihnachtsartikel an

Das ehrenamtliche Team vom Schenkregal in der Anlaufstelle für Bürgerengagement nimmt noch bis Samstag, 16. Dezember,Weihnachtsartikel an. Das teilte die Stadt mit. Da es keine Lagerkapazitäten in der Montfortstraße 2 gibt, bitten die Betreuerinnen um Verständnis für diese Regelung. In der Woche vom 18. Dezember ist das Schenkregal ganz normal geöffnet und macht dann ab dem Heiligabend zwei Wochen Ferien. Ab dem 8. Januar öffnet das Angebot wieder seine Türen.

Informationen gibt es telefonisch 07542/510193 und auf www.tettnang.de/schenkregal.