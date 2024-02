- Eingebettet in den gepflegten Kunstgesang des Terzetts „Frauenkammerchor Bodensee“ hat Pfarrerin Jael Berger von der Tettnanger Martin-Luther-Gemeinde am Sonntagnachmittag in der St. Galluskirche die zweite Fastenpredigt zum Oberthema „Vertrauen - wider die Angst“ gehalten.Als Einstieg in ihr Thema „Vertrauen in mich selbst“ hat Pfarrerin Berger den Psalm 139 gewählt. „Alle Wege sind dir bekannt“, spricht der Psalmist den Herrn an, „du hast deine Hand auf mich gelegt…“ Ein tiefes Vertrauen in Gott spricht daraus und eben dieses Vertrauen könnten wir auch umkehren in „Gott hat Vertrauen in mich.“

Wo die Coronakrise das Zutrauen erschüttert habe und die Krisen nicht abreißen, bröckle auch das Vertrauen in das Miteinander, das Vertrauen in die Zukunft. Dabei würde Vertrauen jedem so guttun.

Ein Baby komme noch mit einem Urvertrauen als lebensnotwendige Fähigkeit auf die Welt, denn in allem muss es auf liebende, helfende Hände vertrauen. Dieses Vertrauen müsse sich weiter ausbilden, wofür die Familie der Ort sei. Wenn dieses Urvertrauen durch Lieblosigkeit erschüttert wird, müsse man es mühsam wieder erwerben. Durch Selbstdistanzierung sei es möglich, die Fähigkeit zu vertrauen wieder zu erlangen und „in ein vertrauensvolles Leben zu schlüpfen“.

Wo andere Menschen einem Vorschuss-Vertrauen schenken, wachse auch wieder das eigene Vertrauen, dass etwas gutgehen kann. Selbstvertrauen sei immer ein Sprung ins Ungewisse. Dazu müsse man Ausschau halten nach Liebenswertem und Vertrauenswürdigem in sich selbst. So wie man einem verunsicherten Freund helfen würde, ihn trösten würde, müsse man auch für sich selbst einen realistischen, gnädigen Blick entwickeln, müsse man Mitgefühl mit sich selber zeigen. Wo es heiße „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ gelte ebenso „Liebe dich selbst wie deinen Nächsten.“ Wo man Fehler gemacht habe, müsse man das Scheitern als Chance zum Wachsen begreifen, als Impuls, sich zu entwickeln.

Pfarrerin Berger verwies auf „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“, den das Terzett zuletzt sang: In der Gemeinschaft sei Gabriellas Vertrauen behutsam gewachsen, habe sie die Kraft gefunden, ihr Ich zu leben. Vertrauen sei brüchig, sei schwankend, doch Petrus habe beim Gang auf dem Wasser auf den Herrn vertraut und sei nicht untergegangen. Gott zu vertrauen trage auch unser Selbstvertrauen.