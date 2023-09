Freitag bis Sonntag hat zum vierten Mal der Streetfood–Markt seine Pforten im Schlosspark (Foto: oej) geöffnet. An 16 Ständen, teilweise in originellen Fahrzeugen, konnten die Besucher allerlei Leckereien, Gesottenes, Gebratenes, Gebackenes, Herzhaftes und Süßes aus vielen Regionen der Welt schnabulieren. Mit dabei: Das Kinderkarussell sowie Kinderschminken und Clown Benji am Samstag. Musikalische Unterhaltung mit Geige oder Gesang gab es auch an den anderen Tagen.

Organisator Markus Fetscher und seine Mitanbieter waren mit der Besucherzahl vor allem am Samstag einigermaßen zufrieden. Die Mehrzahl wünscht sich, dass der Termin, wie in den Vorjahren, eine Woche später stattfindet. Begehrt waren Schattenplätze, und die meisten Anbieter und Kunden wollen wohl auch zum fünften Streetfood–Event wieder kommen.