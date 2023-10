Schachclub Tettnang überrascht in Tuttlingen

Dem Schachclub Tettnang ist in der Verbandsliga Süd eine Überraschung gelungen. Bei der SG Donautal Tuttlingen gewannen die Tettnanger am Sonntag mit 5:3 und verbesserten so ihre Chancen auf den Klassenerhalt deutlich. Dabei traten die Gäste vom Bodensee als Außenseiter an, weil der Gegner circa 100 DWZ-Punkte pro Spieler mehr hat. Zudem fehlten beim SC zwei Stammspieler.

Tilo Balzer mit beachtlicher Punktzahl

Manuel Schmid (Brett 6) und Marius Kaiser (Brett 4) nahmen in einer leicht besseren Stellung die Remisangebote ihrer Widersacher an. Auch Tilo Balzer (Brett 7) erreichte gegen seinen mehr als 200-DWZ-Punkte stärkeren Gegenspieler ein Remis. Er half bereits das zweite Mal in der Verbandsliga aus und erzielte beachtliche 1,5 Punkte.

An Brett acht musste sich der Tettnanger Helmut Mirl nach einer Unachtsamkeit geschlagen geben. Das war aber nicht weiter schlimm, denn an den ersten drei Brettern überzeugten Jürgen Längl (Brett 1), Thomas Kohn (Brett 2) und Katrin Leser (Brett 3), und sicherten den Mannschaftssieg. Das Spiel von Dietmar Heilinger (Brett 5) endete nach fast fünf Stunden mit Remis.

Tettnang kletterte auf Rang fünf und gastiert als Nächstes beim Dritten SV Ebersbach (Sonntag, 3. Dezember, 10 Uhr).