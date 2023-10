Schachclub Tettnang macht den ersten Schritt zum Klassenerhalt

Der Schachclub Tettnang hat sein Saisonziel klar definiert. In der Verbandsliga soll am Ende der Runde der Klassenerhalt herausspringen. Eine schwierige Aufgabe, wie auch der Saisonauftakt gegen den SV Rangendingen (3:5) vor zwei Wochen zeigte. Die beiden Tettnanger Jürgen Längl (Brett 1) und Dietmar Heilinger (Brett 3) kämpften dabei zum Schluss jeweils um ein Remis, um mindestens einen wichtigen Mannschaftspunkt zu sichern. Beide mussten sich aber geschlagen geben.

Marius Kaiser tütet den Sieg ein

Anders als im zweiten Saisonspiel gegen den SC Weiße Dame Ulm. Da remisierte am Spitzenbrett Jürgen Längl gegen den starken Ulmer Spieler Frank Fleischer (Deutsche Wertungszahl 2198). Heilinger bestritt sein Duell an Brett 5 sogar noch erfolgreicher und führte eine souverän geführte Partie auf den 64 Feldern im Turmendspiel zum Sieg. In diesem Heimspiel profitierte Tettnang zudem von einer Autopanne des Gegners, weshalb die Montfortstädter kampflos mit 2:0 in Führung gingen. In der letzten Partie tütete Marius Kaiser (Brett 4) den 4,5:3,5-Sieg Tettnangs mit einem Remis durch Zugwiederholung ein.