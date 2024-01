SC Tettnang gelingt überraschender Heimsieg

In der fünften Runde der Schach-Verbandsliga Süd ist dem SC Tettnang ein überraschender Heimsieg gegen die favorisierte Mannschaft aus Nürtingen gelungen. Die spannende Partie am vergangenen Sonntag gewannen die Montfortstädter mit 4,5:3,5.

Tettnang ging zunächst kampflos in Führung, da ein Nürtinger Spieler kurzfristig erkrankt war. Jonas Sterk (Brett sechs), die weißen Spielsteine führend, nahm zunächst in leicht schlechterer Stellung ein Remisangebot an und fügte dem Tettnanger Punktekonto einen weiteren halben Punkt hinzu. Ebenfalls auf die Punkteteilung mit seinem Gegenüber einigte sich Dietmar Heilinger (Brett fünf). Wenig später musste jedoch Mannschaftsführer Gero Gräber (Brett sieben) die Segel streichen. Beim Spielstand von 2:2 schien nun einiges für den Favoriten SV Nürtingen zu sprechen.

Marius Kaiser macht den Sieg perfekt

Am Spitzenbrett hatte der Gästespieler Bernhard Weigand zu diesem Zeitpunkt einen Bauern mehr und der König des Tettnangers Jürgen Längl war am Brettrand mit einem Turm vom Spielgeschehen abgeschnitten. Das Remis von Manuel Schmid (Brett acht) änderte die Ausgangslage nicht. Längl hat es in der Zwischenzeit erfreulicherweise geschafft, seinen König aktiv am Endspiel zu beteiligen - diese Partie ging trotz Minusbauer Remis aus. Ebenfalls einen wichtigen halben Punkt holte Katrin Leser an Brett drei gegen einen starken Gegner (Gerd Aring, Wertungszahl über 2100). Bei Marius Kaiser an Brett vier lief es sogar noch besser, er schaffte es, Tettnang zum Sieg zu führen.

Der SC Tettnang rangiert nun auf Tabellenplatz fünf und ist dem Klassenerhalt einen großen Schritt nähergekommen. Das nächste Spiel findet am Sonntag, 4. Februar, 10 Uhr beim TSV Langenau statt.