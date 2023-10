Saskia Roth möchte Tettnangs neue Hopfenkönigin werden.

Die Tettnanger Hopfenkönigin 2023/2025 wird am 21. Oktober in der Halle in Obereisenbach gewählt. Fünf Kandidatinnen stellen sich der Wahl. Heute stellen wir Saskia Roth vor.

Die 23-jährige Saskia ist auf dem elterlichen Obst-, Hopfen- und Milchviehbetrieb in Hörbolz bei Lindau groß geworden. Ihre berufliche Tätigkeit ist derzeit im öffentlichen Dienst im Finanzbereich. Zu ihren Hobbies gehört Klarinette und Saxophon spielen im Musikverein Untereitnau.

Ebenso verbringt sie ihre Zeit gerne mit Radfahren und Lesen. An ein besonderes Erlebnis erinnert sie sich gerne: „Eine mehrtätige Segelreise auf dem Ijselmeer in den Niederlanden ‐ extrem kalt, nass und anstrengend, aber einmalig und wunderschön.“

Über ihre Motivation für das Amt der Hopfenkönigin sagt sie: „Es wäre mir eine große Freude, das Gefühl von Heimat und Begeisterung am Hopfen zu repräsentieren.“ In 100 Jahren könnte das Anbaugebiet ihrer Vorstellung nach schon sehr viel digitalisierter aussehen: „Jeder Hopfengarten hat eine künstliche Intelligenz mit Überwachungsstation auf dem Hof beim Bauern und der kann alles zentral steuern. Der Hopfengarten wird somit komplett digitalisiert.“