Zeiten der Unsicherheit waren es nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sankt-Anna-Siedlung vor 70 Jahren erwuchs. Zeiten der Unsicherheit sollen dieser Tage nach dem Willen der Bewohner und der Kreisbaugenossenschaft zu Ende gehen. Das tun sie, wenn klar wird, was dort großflächig im Tettnanger Südosten zwischen Loreto-Spielplatz und Avira wohnbaulich entstehen kann und soll. Fast vier Jahre Unsicherheit haben die bisherigen Bewohner erlebt ‐ oder wegziehen lassen.

Gerüchte, Spekulationen und unterschiedliche Kenntnisstände trugen zu der Unsicherheit ebenso bei wie die komplexe Thematik, dürfte es sich doch um 40 bis 50 Wohneinheiten handeln, die in Neubauten münden sollen. Im Folgenden schlüsselt die SZ unter elf Aspekten auf ‐ ohne Gewähr auf Vollständigkeit.

Wo ist denn bloß die Elisabethenstraße?

Vorgeschichte I: Anfang bis Mitte der 50er Jahre erwächst das Quartier um die Kapelle Stück für Stück. Aus dem Februar 1951 ist im Gemeinderat ein Antrag von CDU-Rätin Paula Thanner bekannt. Er führt dazu, dass die neue Erschließung „Marienstraße“ heißt. Was Bestand hat, während die Gasse von Loretostraße 76/78 heutzutage nicht mehr als Elisabethenstraße ausgeschildert ist. Obwohl sie der Gemeinderat 1957 darauf „getauft“ hatte...

Dem Gebietscharakter nach mischen sich private Ein- und Mehrfamilienhäuser mit Bauten der Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis ‐ nicht zu vergessen die 1513 erbaute Kapelle.

Die Gaststätte „Loreto“ als zweiter Namensgeber des Quartiers sollte übrigens von Herbst 1958 an mehr als sechs Jahrzehnte (seit 2000 als „Arco Azzurro“) einen Anlaufpunkt bilden. Heute ist aber auch das Vergangenheit...

Unter anderem in der Marienstraße 9 und 11 sind die Handwerker zugange gewesen, sodass die Wohnungen nun wieder vermietet werden können. (Foto: rwe )

Vorgeschichte II: Die Siedlung wächst erstaunlich homogen im Sinne innerstädtischer Verdichtung. Was an den Grenzen liegt ‐ die Lindauer Straße ist eine Konstante, gegenüberliegend stellt dies der Müll-, später der Sportplatz dar. Nach Norden ist dies zunächst St. Johann, dann der Spielplatz und derzeit der Caravan-Platz.

Im Süden ist Avira seit 2011 der Nachbar, seit 2020 gehört der Sicherheitssofware-Anbieter zu NortonLifelock. Das markante Gebäude mit dem roten Schirm gibt es heute noch.

Vorgeschichte III: Vor fünf Jahren wandelt sich das Gesicht in dem Streifen zwischen Kapelle und Lindauer Straße radikal ‐ die Wohnbebauung St. Anna-Quartier erwächst und erfährt große Nachfrage.

Neubauten, denn Sanieren rechnet sich nicht

Rahmen I: Das neugebaute wie das zu erneuernde Gebiet zeichnet seine Nähe zu den Sportstätten, zur Innenstadt, zum Schäferhofer Wald und zu Aldi aus. Nur: Der Altbestand der Gebäude stammt aus den 1950er Jahren. Sanieren? Neubauen? Keine leichte Frage, der die Kreisbau mit einer Machbarkeitsstudie auf die Spur kommen will: Da die Gebäude nicht energetisch ertüchtigt sind, wird eine Sanierung schon aus Kostengründen verworfen.

Rahmen II : Was ist baurechtlich erlaubt? Darauf heißt es seitens der Stadt: „Für das Gebiet besteht kein Bebauungsplan, sondern nur ein Baulinienplan aus dem Jahr 1952. Dieser gilt für alle Bauvorhaben, die dort bisher ausgeführt wurden.“ Auf SZ-Nachfrage teilt Robert Schupp als Amtsleiter Bauordnungsamt mit: „Der Baulinienplan, welcher lediglich Vorgaben zu den Baulinien macht, behält auch weiterhin seine Gültigkeit. Im Einzelfall können nach den Vorgaben des Baugesetzbuches jedoch Abweichungen bzw. Befreiungen von diesen Festsetzungen erteilt werden.“ Was im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens zu prüften sei.

Startschuss für abgespeckte Version

Planung I: Generell liegt die Zuständigkeit bei der Kreisbaugenossenschaft. „Wir sind ein bisschen weiter“, sagt Bernhard Küchle dieser Tage auf SZ-Anfrage. Das hauptamtliche Vorstandsmitglied (neben dem Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Sigg) bestätigt, dass 2021 noch die zeitnahe Umsetzung der Neugestaltung des Quartiers in zwei bis drei Bauabschnitten angestrebt wurde. Nur: „Wegen der Entwicklung am Markt“ (mit explodierenden Baupreisen) ist Küchle zufolge derzeit nur eine Liegenschaft im Visier ‐ die Fläche, die bisher die Marienstraße 24 bis 32 beheimatet.

Stellplatzfrage hat Gewicht

Gemessen an der Realität heißt das: „Wir haben unsere Gangart vom Tempo her zurückgenommen“, so Küchle. Für das erste Objekt in dem Quartier, das insgesamt auf 40 bis 50 Wohneinheiten der KBG taxiert wird, ist das Baugesuch bei der Stadt Tettnang eingereicht. „Im Verfahren drin“ benennt Küchle als Stand, wobei es noch ergänzende Gespräche zur Stellplatzfrage gebe.

Planung II: Überhaupt die Stellplätze. In der ersten Planung waren sie reduziert einberechnet worden, was sich aber nicht mit der Satzung der Stadt verträgt. Die Hoffnung zerstob, dass deren Stellplatzschlüssel nicht in Gänze umgesetzt werden müsste. Mit der Folge: „Es geht nicht ohne Tiefgarage“, weiß Bernhard Küchle, dass damit „ein teures Unterfangen“ auf die KBG zukommt.

Planung III: Konkret: Weichen werden die sechs kleinen Häuschen in Nummer 24 bis 32. Wie sie soll auch der Neubau zusammenhängen ‐ als zwei Gebäude. In zwei Geschossen plus einem Dachgeschoss werden insgesamt 18 Wohneinheiten zur Verfügung stehen, sechs mehr als bislang.

Ausgangslage ist heute eine andere

„Wir werden sie unseren Bewohnern im Quartier anbieten“, sagt Küchle. Dabei schwingt mit, dass auf diesem Weg weitere Gebäude im Viertel freiwerden und letztlich umgenutzt werden könnten ‐ was ja durchaus legitim ist.

Die Stadt: Auf SZ-Anfrage bestätigt die Pressestelle im Rathaus das abgespeckte und stufenweise Vorgehen (“aufgrund der veränderten Ausgangslage“) rund um die Fläche Marienstraße 24 bis 32 und weiß: „Die anderen Wohnungen werden durch die Kreisbaugenossenschaft weiterhin vermietet und vorerst nicht abgerissen.“

Rathaus sieht „eigene Angelegenheit der Kreisbaugenossenschaft“

Befragt nach Möglichkeiten der Einflussnahme in diesen ungewissen Zeiten teilt die Verwaltung mit: „Nachdem sich der Prozess aus den o.g. Gründen verzögert hat bzw. hier auch seitens der Kreisbaugenossenschaft erst eine Entscheidung getroffen werden musste, gab es vorab keine Möglichkeit zu informieren. Die Grundstücke befinden sich im Eigentum der Kreisbaugenossenschaft und nicht der Stadt.“ Nachdem nun die Planung der KBG bekannt sei, „können wir die Information weitergeben, denn natürlich sind wir im Dialog“.

So mancher verspürt Ungewissheit

Einfluss ließ sich offenbar durch den Gestaltungsbeirat der Stadt nehmen. Dessen Anregungen hätten bei dem jetzt geplanten Vorhaben in der Marienstraße zu „Nachbesserungen seitens der Kreisbaugenossenschaft“ geführt. Ansonsten handle es sich um „eine privatrechtliche, das heißt eigene Angelegenheit der Kreisbaugenossenschaft“, auch was die Vermietung angeht.

Die Bewohner I: Befragt zu einer Unsicherheit bei den Bewohnern im Quartier sagt Bernhard Küchle, sie habe „in der Natur der Sache“ gelegen, was er darin begründet sieht, dass die Kreisbau „frühzeitig informieren“ und zugleich den Betroffenen „entsprechende Angebote unterbreiten“ wollte. Was sie auch tat, nur: Weder ließ sich ‐ aus Mietersicht ‐ mit dem KBG-Schreiben vom Juni 2021 der zeitliche Horizont genauer eingrenzen noch zusagen, dass die alternative Interimswohnung in Tettnang angeboten werden kann. Zumal darin um Verständnis geworben wurde, „dass wir bis zum Beginn der Abrissarbeiten nicht alle unsere Mieter mit einer adäquaten Wohnung oder Ersatzwohnung versorgen werden können“.

Quartier als „Perle“ ‐ und doch heißt es „ade“

Die Bewohner II: Was zu Unsicherheit (etwa bei der Frage: „Kann ich mir die neue Wohnung dann noch leisten?“) und dazu führte, dass sich etliche Bewohner auf dem Wohnungsmarkt umsahen. Darunter Dieter Hiller, der das Quartier nach 20 Jahren vor Ort immer noch als „Perle“ empfand. Aufgrund der Ungewissheit wurde er aber „selbst aktiv“ und in Grünkraut fündig.

Für die Zeit im Anna-Viertel als „schöner Wohnecke“ ist er auch im Nachhinein noch sehr dankbar ‐ angefangen bei der zentralen Lage und den moderaten Mieten übers kleine Gärtchen hinterm Haus bis zum „guten Miteinander in der Nachbarschaft“. Im ersten Jahr nach dem Wegzug sei es daher „teils schwierig“ gewesen, heute aber ist Dieter Hiller froh über seinen Entschluss.

Sanierung ohne energetische Ertüchtigung

Eines beschäftigt ihn im Rückblick sehr: Als 2022 im Quartier so viele Wohnungen leerstanden und die Flüchtlinge aus der Ukraine Wohnraum benötigten ‐ hätte sich hier nicht ein Angebot machen lassen, das besser wäre als Turnhallen? Bewusst ist Dieter Hiller, dass der Hebel dafür auf staatlicher Seite (und nicht bei der Kreisbau) zu suchen ist. Etwa mit Garantien für die Eigentümer, dass Leerstände im Quartier nur begrenzt umgenutzt werden.

Was teils auch jetzt gilt: In so mancher Wohnung waren wohl Handwerker bei Sanierungsarbeiten (freilich „nicht energetisch ertüchtigt“ laut Küchle) zugange, eine Neuvermietung ist möglich.