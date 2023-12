Ein Großteil der Gemüsesorten, die noch vor einigen Jahrzehnten in den Gärten gewachsen sind, ist mittlerweile verschwunden - doch in Tettnang gibt es einen Saatgut-Experten, der sie vor dem Aussterben bewahrt und wieder zurück in die Beete bringt.

Patrick Kaiser baut auf mehreren Flächen in und um Tettnang historische Sorten an. Und er gibt sein Wissen regelmäßig an andere Hobbygärtner weiter.

Bereits zum dritten Mal fand in diesem Jahr mit großem Erfolg die Aktion „Spektakel in Topf und Beet“ statt, bei dem Hobbygärtner Saatgut von historischen Sorten erhalten, anbauen und im Herbst aus der Ernte wieder neues Saatgut gewinnen. Dieses wird dann gesammelt und im folgenden Jahr erneut ausgegeben. So verbreiten sich die Sorten von alleine wieder.

Das Projekt erhielt enormen Zulauf. Dank des Einsatzes von Patrick Kaiser aus Laimnau sind Sorten wie die Schwabenbohne, das Venusbrüstchen oder der Palmkohl inzwischen wieder in zahlreichen Gärten zu finden. Nicht nur die Artenvielfalt profitiert davon, auch die Teller werden bunter und die große Bandbreite an Sorten bringt mehr Resistenz im Hinblick auf den Klimawandel.