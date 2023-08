„Rundes“ Geburtstagsfest bei den Peterneks

Günther Peternek feiert seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar, der seit 1979 in Tettnang lebt, sagt: „So lange wie hier habe ich noch nie am selben Ort gelebt und wurde endlich heimisch“.

Seine Wiege stand kriegsbedingt im heutigen Polen, wohin die Familie 1940 zwangsumgesiedelt, aber bereits im Januar 1945 wieder vertrieben wurde. Die Zeit in der Sowjetischen Besatzungszone/DDR war auch nur eine Zwischenstation, denn 1955 floh die Familie zum dritten Mal, jetzt nach Koblenz, wo der Jubilar 1963 sein Abitur ablegte. „Ich glaube, dass mich diese Erfahrungen prägten und gewissermaßen von ,Kindsbeinen’ an mein großes Interesse an Politik und Gesellschaft geweckt haben, wozu für mich auch Religion, Glaube und Kirche gehören.“

Kein Wunder, dass er Philosophie und Theologie, Geschichte und Deutsch studierte. Nach zehn Jahren als Gymnasiallehrer in Reutlingen kam er ans Montfortgymnasium, woher ihn viele „im Städtle“ kennen und schätzen. Noch während seines Studiums in Freiburg lernte er Frau Gabriele, eine Tettnangerin, kennen. Mittlerweile haben die beiden drei erwachsene Kinder, zwei englische Schwiegersöhne und sechs Enkelkinder, die sie öfters in Oxford oder Leipzig besuchen. „Alle kommen aber gern regelmäßig ,eingeflogen’ und haben mir gerade einen wunderbaren Geburtstag bereitet“, sagt der Jubilar erfreut.

Zu seinem Jubiläum gratulierten ihm Doris Bretzel für die katholische Kirchengemeinde und Sylvia Zwisler als Bügermeisterin–Stellvertreterin im Namen der Stadt. Sie bedankten sich für sein vorbildliches ehrenamtliches Engagement, das er neben seinem Beruf als Lehrer, Fachberater beim Oberschulamt, Schuldekan und Schulbuchautor bis heute pflegt.

Mit der Betreuung der Flüchtlinge aus dem Kosovokrieg fing es an, dann 15 Jahre Kirchengemeinderat, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des Hospizvereins, AK Peru und ganz neu Lektor für die Publikationen des Förderkreises Heimatkunde und Mitarbeiter im Serviceteam von Spektrum Kultur. Und auf die Frage, warum er das alles tue, antwortete er kurz und bündig: „weil es nötig war und ist oder — biblisch gesprochen — weil niemand nur für und durch sich allein leben kann“.