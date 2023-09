Etwa 150 Hobbysänger von überall haben letzte Woche wieder den Weg zum Rudelsingen nach Tettnang gefunden, um gemeinsam mit Thomas Lorenz und Gregor Panasiuk von der Musikwerktstatt bekannte Lieder in verschiedenen Sprachen zu singen. Die Texte waren gut lesbar auf einer Leinwand zu sehen.

Die Temperaturen im Rittersaal waren tropisch, doch mit der guten Akustik, dem feierlichen Ambiente und dem Einsatz von Fächern ließ es sich aushalten. Die Stimmung war bestens, es fühlte sich wie in einer fröhlichen und lockeren Riesenfamilie an.

Die rote Sonne versinkt vor Tettnang

„Wir haben hin– und herüberlegt, ob wir im Schlossinnenhof oder im Rittersaal singen sollen“, erklärten die beiden Organisatoren. „Die Entscheidung musste schon vor zwei Wochen fallen und wir fürchteten ,kebeliges’ Wetter.“

Zu Beginn erklang das Lied „Bella Marie“ mit einem auf die Region angepasstem Text. Die rote Sonne versank darin von Tettnang aus im Meer, nicht von Capri. Unterstützt wurden die noch etwas zurückhaltenden Rudelsänger professionell mit Gesang, Gitarre und Ukulele von Thomas Lorenz und Gregor Panasiuk.

„Bei 300 Folien kann auch mal was fehlen“

Doch schon beim nächsten Lied, dem hebräischen „Hava Nagila“, steigerten sich Stimmkraft und Stimmung des Publikums. Zum Zuhören folgte ein Solo in portugiesischer und englischer Sprache mit Isabella, einer jungen Sängerin aus Porto, die großen Beifall erhielt.

Die Organisatoren hatten die Portugiesin zufällig kennengelernt, wie es hieß. Sie sang auch bei „More than words“ mit, allerdings war da plötzlich ein kleines Stück Text verschwunden. „Bei 300 Powerpoint Folien kann ja mal etwas fehlen“ meinte Thomas Lorenz.

Stärkung mit Brezeln und Getränken

„An Tagen wie diesen“ und „Sailing“ von Rod Stuart ertönten mit kräftigem Stimmeinsatz aller. Besonders schön kam dabei die Ukulele von Gregor Panasiuk zur Geltung.

Nach einer kurzen Erholungspause mit Getränken und Butterbrezeln zur Stärkung hatte Gabi Weber, die sich normalerwiese um alle Belange in der Verwaltung kümmert, einen kleinen Auftritt mit dem Glockenspiel: „Was sie sich schon lange gewünscht hat“, wie Thomas Lorenz sagte.

Ein Evergreen jagt den anderen

„Über den Wolken“ von Reinhard Mey in der „eiligen“ Version von Dieter Thomas Kuhn, „Kein Schwein ruft mich an“ und „Stand by Me“ folgten. Rasend schnell gespielt und mit lustigen Einlagen von Gregor Panasiuk erklang „With a little help from my Friends“.

Bezugnehmend auf das Thema Freundschaft begrüßte Thomas Lorenz eine Gruppe von „meet 5“, bei der sich einsame Menschen aus ganz Deutschland registrieren können, um völlig zwanglos andere für gemeinsame Unternehmungen kennen zu lernen.

Auch Abba darf natürlich nicht fehlen

Auf diese Weise hatten sich zwei bestens gelaunte Damen aus Stuttgart und Radolfzell gefunden und zum Rudelsingen in Tettnang verabredet.

Im Gesangs– Repertoire durfte „Abba“ natürlich nicht fehlen und „Thank you for the Music“ wurde wunderschön von Alexander Varga mit der Geige begleitet. Gregor Panasiuk hatte dazu eine Geschichte aus seiner Kindheit in Polen parat: „Wir hatten damals keinen Fernseher und ich habe als Kind gedacht, da singen Engel.“

Rudelsänger summen auf Heimweg weiter

Nach „Rivers of Babylon“ von Boney M. und lang anhaltendem Applaus ging der Abend dem Ende zu, und das flotte Sea–Shanty vom Versorgungsschiff der Walfänger „Wellerman“ bildete das Schlusslied.

Mancher Rudelsänger summte beim Hinausgehen und auf dem Heimweg noch vor sich hin.