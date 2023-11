Die Energiewende als größtes Innovationsprojekt Deutschlands ist im Fokus der diesjährigen sogenannten Hersberg-Versammlung gestanden, bei der die Rotary-Clubs des Distrikt 1930 am Bodensee einmal jährlich zusammenkommen.

Der Hersberg, eine ehemalige Schlossanlage, beherbergt ein von Pallottinern getragenes Bildungshaus oberhalb von Immenstaad. Hochrangige Vorträge und interessante Gespräche sowie geselliges Beisammensein ergeben den Reiz der jährlichen Treffen, für deren Organisation in diesem Jahr der Rotary-Club Friedrichshafen-Tettnang verantwortlich war, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Andreas Schnell von EnBW als Referent

Referent des Abends war Andreas Schell, CEO der EnBW AG. Schell, selbst Mitglied des Rotary-Club Friedrichshafen-Lindau, ist ein ausgewiesener Experte der Energiewirtschaft und deklariert die Energiewende zum größten Innovationsprojekt Deutschlands.

Zu diesem aktuellen Thema konnte Präsident Walter Müller am 13. November insgesamt 140 Rotarier begrüßen. Governor Christian Falkenstein zeigte sich in seinem Grußwort beeindruckt von der rotarischen Familie am Bodensee. Dieses hohe Interesse zeige die enorme Bedeutung der Energiewende für die Zukunft des Landes, meinte er.

Andreas Schell nahm die Zuhörer mit in alle Wertschöpfungsstufen der Energiewirtschaft und skizierte die anstehenden gewaltigen Herausforderungen anhand von sechs zentralen Themenfeldern, die mit hoher Priorität gleichzeitig umgesetzt werden müssen.

Beschleunigter Ausbau der Erneuerbaren Erzeugung, Ausbau der disponiblen Leistung, Umbau der Übertragungsnetze, Umbau der Verteilnetze, Intelligente Tarife und Bedarfs-Steuerung für Kunden sowie Einsatz von Gas und Transformation zu Wasserstoff gehören dazu.

Erfolgsfaktoren für Energiewende

Dabei verbreitete er trotz der immensen Herausforderungen Zuversicht, rief aber auch zu schnelleren Genehmigungsverfahren sowie einer größeren gesellschaftlichen Akzeptanz auf.

Weitere Erfolgsfaktoren sind aus seiner Sicht ein weiterhin marktorientiertes Strommarktdesign, innovationsförderliche Vorgaben aus der Kraftwerksstrategie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, die Schaffung günstiger Ausbaubedingungen für Gas und Wasserstoffnetze sowie ein Inbetriebnahme-Turbo bei den Stromnetzprojekten.

In einer lebendigen Diskussionsrunde, die von Daniel Schubert moderiert wurde, entstand ein Austausch zwischen Andreas Schell und den interessierten Teilnehmern, in der die Bedeutung und Dimension des Projektes Energiewende nochmals deutlich wurde.