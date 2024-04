Zum 1. Mai geht es erstmals in Innenräume: Die „alte Heimat“ des Rotary-Clubs Friedrichshafen-Tettnang, die Hopfensiegelhalle am Hopfengut, ist nun zur Gastronomie umgebaut. Der Sturm fegte im letzten Jahr die Hoffnung auf eine Neuauflage am Aussichtspunkt Diglishofen fort. Nun geht es an dem Feiertag ins katholische Gemeindezentrum St. Gallus.

Der Wunsch nach einem „ordentlichen Dach über dem Kopf“, wie es Andreas Schumacher formuliert, der als Organisator hinter dem 1. Mai-Event steht, ändert nichts am Charakter des Festes. Dass das Ganze aber in Räumen stattfindet und keine Freiluftveranstaltung mehr ist, bietet im Gegenzug einige zusätzliche Möglichkeiten.

Damit wollen die Rotarier punkten

Auf der einen Seite gibt es am Mittwoch, 1. Mai, den klassischen Frühschoppen, Kuchentheke und sonstige Verpflegung. Diesmal kommt noch ein Mitmachzirkus für Kinder dazu. Den bringt die Zirkuspädagogin Silka Thanner ein, die vor zwei Jahren mit ihrem Hofzirkus den Rotary-Förderpreis gewonnen hat.

Und einen Kleiderbasar wird es auch geben. Den organisieren Ursula Kunz und Hermann Wieland. „Es geht um Nachhaltigkeit, um Konsum. Das ist ein wichtiges Thema“, sagt Ursula Kunz auf die Frage hin, ob die Basar-Idee aus ihrer Sicht wirklich ein Zugpferd sein wird.

Das Format sei sehr beliebt. „Auch bei anderen Clubs ist das schon hervorragend gelaufen“, sagt Hermann Wieland. Das Ziel sei ja neben der Unterhaltung für die Besucher auch, möglichst viel Geld für gute Zwecke auch in der Region zu erwirtschaften.

Bei der Qualität, sagt Ursula Kunz, achteten die zahlreichen Helfer mit Argusaugen auf Qualität. Beschädigungen oder Verschmutzungen soll es an der angebotenen Ware nicht geben, das wird für das Angebot aussortiert. Und: „Wir achten darauf, dass es wirklich wertige und hochwertige Kleidung ist.“

Veranstaltungen wie diese fördern Zusammenhalt

Dass der soziale Nutzen auch danach noch gefördert wird, macht Wieland deutlich: „Was beim Basar nicht weggeht, wird nicht beseitigt oder weggeschmissen, sondern kommt in gute Hände, etwa in die des Deutschen Roten Kreuzes.“

Neben dem Spendenzweck finden finden Schumacher, Kunz und Wieland Veranstaltungen wie am 1. Mai sehr wichtig: „Da sind dann wirklich alle mit dabei“, sagen sie mit Blick auf die rund 65 Mitglieder. „Hands-on-Projekt“ nennt sich das, also ein Projekt, bei dem wirklich alle Hand anlegen und sich aktiv beteiligen.

Noch dringend gesucht: Handtaschen

Nur eines fehlt noch, sagt Ursula Kunz: „Wir könnten vor allem noch gute Handtaschen für den Verkauf gebrauchen.“ Wer hier noch eine für den Basar übrig habe, könne diese bis Mitte April bei Schuhhaus Jung in der Karlstraße abgeben.