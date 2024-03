„Der Klimawandel grüßt auch die, die es nicht hören wollen.“ So hat es Roland Roth von der Wetterwarte Süd aus Bad Schussenried auf den Punkt gebracht. Er tat dies am Mittwochabend in den Räumen der Bayerischen Warenvermittlung (BayWa) am Standort Tettnang.

Vor ungefähr 120 Landwirten, die bis aus Lindau gekommen waren, sprach der erfahrene Meteorologe über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Sonderkulturen in unserer Region und auf unserem Planeten.

Klimatische Wende - in diesem Jahr setzt sie ein

Der Politik machte er den Vorwurf, das Problem des Eingreifens des Menschen in das Klima seit 30 Jahren zu kennen und nicht gehandelt zu haben. Er wünsche sich, so Roth, „dass sich Politiker grundsätzlich zu Fachthemen von erfahrenen Wissenschaftlern beraten lassen würden“.

Roland Roth befasst sich seit 1968 mit dem Klima und dem Wettergeschehen. Seit dem Jahr 1980 habe es eine klimatische Wende gegeben, erklärte er und belegte dies anhand seiner Powerpoint-Präsentation „Hitparade der weltweit wärmsten Jahre“ ab 1980 mit vielen Hitzerekorden. Näher ging der Meteorologe in seinem Referat auch auf die faszinierende Geschichte des Erdklimas ein.

Seit Herbst jagt ein Tief das andere

Besonders auffallend sei aktuell eine Verschiebung der Wetterzonen, erklärte Roth. Beispielsweise jage seit Oktober 2023 ein Tief das andere. Würde es diese Wetterlage im Sommerhalbjahr 2024 geben, wäre die Ernte gelaufen, so Roth.

Dagegen steigen die Temperaturen in den Hochdruckphasen extrem an. Es sei zu erwarten, dass die 40-Grad-Marke demnächst geknackt werde.

Ganze Klimazonen verschieben sich

Durch den Klimawandel entstünden Verschiebungen ganzer Klimazonen auf der Erde. Extreme Wetterereignisse nehmen zu, etwa Tornados und Hurrikans.

Volle Reihen: Die Ausführungen von Wetterexperte Roland Roth wollen 120 Landwirte bei der BayWa hören. (Foto: Annette Rösler )

„Dass es mit dem Klimawandel so schnell gehe, habe er allerdings nicht gedacht, sagte Roland Roth. Doch welches sind die Ursachen? Mögliche natürliche Gründe für den Klimawandel seien zum Beispiel die Sonnenfleckenaktivität, das Magnetfeld der Sonne sowie eine Schrägstellung der Erdachse und Vulkanausbrüche.

Hitzeresistentere Sorten sind ein Weg

Doch besonders gravierend sei das Eingreifen des Menschen. Roth führte dabei das Abholzen des Regenwalds, die Bevölkerungsexplosion, die zunehmende Globalisierung und den „Treibhauseffekt“ an.

Solange Lebensmittel um die Erde geflogen werden, (...) passiert nichts. Roland Roth

Und die Folgen in unserer Region? Für die Landwirte bedeutet es, dass neue Schädlinge (wie Tigermücke, aggressive Zeckenarten und vieles mehr) den Sonderkulturen zu schaffen machen.

Beim Hopfen gäbe es schon hitzeresistentere Sorten, die allerdings noch nicht so beliebt seien, warf Anton Locher als Betriebsleiter der BayWa ein.

Gefordert: Nicht nur ökologisch denken, sondern so handeln

Was ist zu tun? „Solange Lebensmittel um die Erde geflogen werden, die Autos immer größer sein müssen, endlos Plastikmüll produziert wird und man zum Kaffeetrinken kurz nach Mailand fliegt, passiert nichts“, so Roth. Es werde Zeit, nicht nur ökologisch zu denken, sondern zu handeln.

Rückgängig zu machen sei der Klimawandel nicht mehr, aber man könnte ihn verlangsamen.

Absehbar: Wasserbeschaffung ist Thema

Die Landwirte müssten sich überlegen, wie sie weitermachen. Investitionen bei der Wasserbeschaffung und neue Sorten in den Sonderkulturen würden notwendig.

Für seinen abwechslungsreichen Vortrag erhielt Roth reichlich Beifall. Zum Abschluss nahmen die Anwesenden gerne das Angebot an, sich bei einen Getränk und belegten Brötchen von anwesenden Firmen und den BayWa-Mitarbeitern über Neues auf dem Agrarmarkt beraten zu lassen und sich auszutauschen.