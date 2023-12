Die Band „Rockanarchie“ spielt am Samstag, 16. Dezember, im Flieger in Tettnang. Beginn ist um 20.30 Uhr. Thomas Blug will mit der „Rockanarchie“ den Freigeist der 70er Jahre wieder aufleben lassen, als lange Gitarrensoli noch im Radio ausgespielt und auf Konzerten frenetisch gefeiert wurden, heißt es in der Ankündigung. Die Band konzentriert sich auf Improvisation, Spontanität und freie Arrangements.