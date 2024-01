„Retty“-Schrank wird regelmäßig befüllt

Auch wenn manche Besucherinnen und Besucher immer wieder vor einem leeren „Retty“ stehen: der Lebensmittel-Retten-Schrank am Montfortplatz 6, der von einem ehrenamtlichen Team betreut wird, kann auch aus allen Nähten platzen. Inzwischen gibt es regelmäßige Abholtermine bei Supermärkten und Co.

Gute Abholzeiten sind dienstags, um 18 Uhr und freitags, um 16 Uhr, teilt die Stadt Tettnang mit. Am sichersten könne man gerettete Lebensmittel ergattern, indem man sich im Team bei den Abholungen engagiert. Interessierte können sich bei der Anlaufstelle der Stadt Tettnang, die das Projekt mit unterstützt, melden: telefonisch unter 07542/510-107 oder per Mail an [email protected].

Aktuelle Infos zu Retty gibt es auch online unter www.tettnang.de oder unter dem Hashtag Rettylebensmittelretten bei Instagram.