Repair Café kümmert sich am Mittwoch um kaputte Geräte

Das Repair Café Tettnang öffnet am Mittwoch, 15. November, von 15 bis 18 Uhr für alle Tettnangerinnen und Tettnanger mit reparaturbedürftigen Geräten, so das Café. Im Kaplaneihaus der Lebensräume für Jung & Alt in St. Johann (Erdgeschoss, barrierefrei zugänglich) wird unter Anleitung repariert. Dabei wird Kaffee und Kuchen angeboten.

Das Freiwilligenteam weist darauf hin, dass es lediglich ein Gerät pro Kunde bearbeitet und bittet darum, dass die Gegenstände sauber sein sollen. Kaffee-Vollautomaten und Kaffee-Padmaschinen werden nicht angenommen. Nicht reparable Geräte müssen wieder mitgenommen werden.

Das Angebot ist kostenlos, um eine freiwillige Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Informationen gibt es unter www.tettnang.de/repaircafe.