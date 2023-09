Sie wählte die Telefonnummer aus dem Brief, weil sie dachte, dass die Stadt Tettnang das Gewinnspiel veranstaltet. Als die Rentnerin dann ihre IBAN nennen sollte, endete das Gespräch rasch. Dass BurdaDirect hinter dem Ganzen steckt, das habe sie dann erst im Rathaus begriffen, sagt Adelgunde B. Sie will unerkannt bleiben, deswegen ist der Name abgeändert.

„Sie sind eine nette Frau, das rieche ich“, habe der Mann am Telefon zu ihr gesagt, nachdem sie die Hotline angerufen und ihren Gewinncode durchgegeben hatte. Er habe sich als Burda-Mitarbeiter ausgegeben, sei teils sogar schleimig, auf jeden Fall aber überfreundlich gewesen.

Ihre IBAN will die Rentnerin nicht nennen

Als Adelgunde B. ihre Bankdaten nicht herausrücken wollte, sei das Gespräch dann aber merklich abgekühlt. Das Argument, dass man ihr im Fall des Gewinns ja das Geld überweisen müsse, verfing nicht bei ihr. Geworben wird mit einer Gewinnsumme von 44.444,44 Euro.

Es geht um einen Infobrief, der bei der Rentnerin im Briefkasten lag. Das Deckblatt sieht aus wie das Tettnanger Ortsschild. Auf der Innenseite mit den Rubbelfeldern findet sich kein Hinweis auf BurdaDirect als Veranstalter. Das ist lediglich auf der Außenseite mit dem Adressfeld der Fall, wo auch das Kleingedruckte steht.

„Mit meiner Brille kann ich das Kleingedruckte nicht lesen“, sagt die Seniorin. Im Gespräch habe der Mitarbeiter ihr dann auch einiges über Burda erzählt. Klar war ihr später nach einem Gespräch mit der Tettnanger Stadtverwaltung: Von dort kam das Gewinnspiel wirklich nicht.

Verbraucherzentrale hat das Ganze im Blick

„Einen Markenschutz auf Ortsschilder gibt es nicht“, sagt die Tettnanger Pressesprecherin Judith Maier. Zwar werde die Verwaltung sich an Burda wenden: „Aber uns ist bewusst, dass wir da nicht viel ausrichten können.“

Das bestätigt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ auch Rechtsberater Erich Nolte von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Demnach muss bei der Verwendung von Ortsschildern lediglich gewährleistet sein, „dass es im öffentlichen Raum keine Verwechslungen mit ,echten’ Verkehrsschildern gibt“.

Nolte führt indes weiter aus, dass Anbieter sich auf diese Weise „einen offiziellen Anschein ... geben und so das Vertrauen von Verbrauchern ... gewinnen“ wollten. Bei Ortstafeln sei es eben so, dass sie zu Werbezwecken verwendet werden dürften.

Bei einem anderen Gewinnspiel hatte BurdaDirect sogar mit einem Logo geworben, das dem der Deutschen Rentenversicherung ähnelte. Da ging es um eine Gewinnchance auf eine angebliche Zusatzrente. Verbraucherschützer Nolte: „BurdaDirect darf das beanstandete Schreiben nun nicht mehr verwenden.“

Das rät der Experte

Im Kleingedruckten wird klar, dass BurdaDirect vor allem Daten erheben möchte. Nolte erklärt den Sinn so: „Rufen Verbraucherinnen und Verbraucher die angegebene Nummer an, werden persönliche Daten abgefragt, später wird dann oft versucht, ihnen weitere Produkte zu verkaufen oder es wird der Abschluss von Verträgen behauptet. Zu gewinnen gibt es für die Angeschriebenen meist nichts.“

Wir raten Verbrauchern, dieses Schreiben zu entsorgen und nicht dort anzurufen. Erich Nolte, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Der Vertrag beinhaltet laut Kleingedrucktem in der Tat genau dies. Bei kostenlosen Leistungen wie diesem Gewinnspiel reicht laut Verbraucherschutz schon die Nennung der Daten aus, bei kostenpflichtigen Leistungen muss zumindest eine Bestätigung per Textform erfolgen, etwa in Form einer E-Mail.

Verbraucherschützer Nolte sagt: „Wir raten Verbrauchern, dieses Schreiben zu entsorgen und nicht dort anzurufen. Häufig ist ein ausgelobter Gewinn nur ein Lockmittel, um Bankdaten zu erfragen und anschließend Verträge zu behaupten, deren Rechtswirksamkeit strittig bis nicht vorhanden ist.“

Datennutzung lässt sich nachträglich unterbinden

Sollte man doch alle Daten genannt haben, gibt es noch eine Möglichkeit: „Bei Widerspruch sind generell Daten zu Werbezwecken zu sperren.“ Man kann also auch nachträglich die Nutzung seiner Daten unterbinden, wenn man dies nicht mehr möchte.

Allgemein geht Nolte noch auf eine weitere Möglichkeit ein, dass manche Unternehmen sogar noch Forderungen aus einem angeblich abgeschlossenen Vertrag geltend machen können: Da sei es für Verbraucher „wichtig, dass sie nicht aus Angst vorschnell bezahlen. Diese Forderungen sind meist unwirksam“. Ein Anruf bei der Verbraucherzentrale bringe da meist Klarheit.

Ich finde es auch der Stadt gegenüber unverschämt, dass Burda auf diese Weise versucht, Leichtgläubige dranzukriegen. Adelgunde B.

Auf eine Presseanfrage zur Einordnung des Gewinnspiels aus Sicht des Unternehmens per E-Mail von Donnerstag, 7. September, anwortete BurdaDirect bis Freitagnachmittag nicht. Das Unternehmen wirbt auf seiner Homepage mit Leistungen im Bereich des Abo-Managements, von BtoB- & Date-Services und Consumer Products.

Adelgunde B. freut sich jedenfalls, dass sie aufgelegt hat, ohne ihre Bankdaten weiterzugeben. Nicht nur ihretwegen: „Ich finde es auch der Stadt gegenüber unverschämt, dass Burda auf diese Weise versucht, Leichtgläubige dranzukriegen.“