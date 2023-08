Sein erstes Schuljahr hat Timon Binder hinter sich, zumindest in Tettnang: Er hat nach den Sommerferien im Jahr 2022 seinen Dienst als Rektor des Montfort–Gymnasiums angetreten: „Ich wollte an eine Schule, die Potenzial hat und den Willen, Schulentwicklung aktiv zu gestalten.“ Tettnang sei für ihn in dieser Hinsicht Wunschort gewesen.

Nun hat Binder zuvor schon ein Gymnasium geleitet, in Baden–Baden. Aufgewachsen in Ravensburg, studierte er in Konstanz, promovierte dort und fing am Heinrich–Suso–Gymnasium als Lehrer an. Seine Fächer: Latein, Griechisch und Deutsch. Ein bisschen, das gibt Binder schon zu, habe der Wechsel auch mit der Möglichkeit der Rückkehr in die Heimat zu tun gehabt.

Binder: „Großes Maß an Offenheit und Vertrauen“

Bei Tettnang habe er den guten Ruf gekannt. Und gewusst, dass das Leitungsteam eben auch sehr gute Arbeit leiste und die Lehrerinnen und Lehrer motiviert seien. „Von Anfang an gab es ein sehr großes Maß an Offenheit und Vertrauen von allen“, sagt Binder über seinen Start. Er sieht insgesamt eine gute Basis, gemeinsam ein Konzept zu entwickeln, sagt er, „wie wir Schule sehen und wo der Mehrwert neben den Pflichten besteht, die wir haben“.

Eine organisatorische Lücke habe es trotz einjähriger Vakanz nicht gegeben. Binder stieß erst in der zweiten Bewerbungsrunde dazu. Die Stelle musste wegen eines Verfahrensfehlers noch einmal neu ausgeschrieben werden, was zu der Verzögerung geführt hatte. Davon indes habe er erst später irgendwann erfahren, sagt Binder.

Mehr als ein reiner Ort zum Lernen

Die Bandbreite der Erwartungen an die Schule sei groß: Das reiche von ganz spezifischen Vorstellungen umfassender Bildung oder der Begabtenförderung bis hin zu einem pragmatischen Bildungsverständnis, also Schüler schlicht fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Was er gut findet, ist, dass sich so viele Eltern aktiv am Schulleben beteiligen.

Im Gespräch betont der Rektor mehrfach, dass Schule mehr sein müsse als ein reiner Ort zum Lernen: „Wir formen und bilden Menschen.“ Binder will Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, ihr Leben im 21. Jahrhundert eigenständig zu gestalten. Dazu müssten diese wissen, wer sie seien und wie sie einen Standpunkt entwickeln können. Demokratiebildung ist da für ihn auch wichtig.

Gute personelle Ausstattung am Montfort–Gymnasium

Der Rektor findet das breite Angebot an gut genutzten AGs in diesem Zusammenhang bemerkenswert. Zugleich weist er aber auch auf gute Prüfungsergebnisse im Landesvergleich hin.

Mit Blick auf das Thema Lehrermangel sagt Binder, dass die Situation an Tettnangs Gymnasium gut sei: „Wir können den Unterricht in allen Klassen und allen Fächern ohne Einschränkung gewährleisten. Und wir haben zusätzlich die Möglichkeit, Förderunterricht anzubieten.“ Lediglich bei Krankheitsvertretungen gebe es je nach Fach mehr oder weniger Reserve. Das sei eine gute Basis für die Weiterentwicklung der Schule, macht Binder deutlich.

Grundsätzlich gutes Miteinander auf dem Campus

Ein Beispiel ist für ihn das Thema Digitalisierung. Hier gehe es nicht darum, allen ein Tablet in die Hand zu geben, sondern man müsse traditionelle Formen des Unterrichts mit E–Learning verknüpfen können. Beim „blended learning“ (auf Deutsch: integriertes Lernen) werden digitale Inhalte unterstützend eingesetzt.

Mit Blick auf den Campus, den sich Montfort–Gymnasium, Realschule und Manzenbergschule teilen, sagt Binder, dass es ein sehr kollegiales Miteinander bei gemeinsamen Interesse gebe. Die Schulsozialarbeit arbeite etwa gut miteinander, auch gebe es gute gemeinsame Aktionen.

Raumnot trifft alle Schulen am Manzenberg

Jede Schule habe auf der anderen Seite natürlich auch ihre Besonderheiten und eigene Interessen. Alle freuten sich etwa auf die neue Sporthalle, weil die Entlastung bringe. Aber er hofft auch auf eine übergreifende Perspektive für den Manzenberg insgesamt, was etwa die Raumsituation anbelangt.

„Alle brauchen Raum, um ihre schulischen Schwerpunkte entwickeln zu können“, sagt Binder und verweist darauf, dass beispielsweise am Montfort–Gymnasium die letzten Anbauten im Jahr 2003 fertiggestellt worden seien. Wegen der Raumsituation gebe es in der Tat intensive Gespräche. Hier hofft der Rektor des Montfort–Gymnasiums auch auf die Vorschläge des Fachbüros Biregio.

Was Timon Binder allen Schülern wünscht

Was Binder sich auf jeden Fall wünscht, ist eine gute Atmosphäre an der Schule, die er für essenziell hält: „Im Idealfall ist Schule ein Ort, an den alle gerne kommen und den sie später nur ungerne verlassen.“