Reiterjugend startet in Krumbach

Für reitsportbegeisterte Kinder und Jugendliche richtet der Reit- und Fahrverein (RFV) Krumbach am Samstag und Sonntag die erste Qualifikation des Oberschwaben-Junioren-Cups 2024 aus. Zu den weiteren Stationen zählt das Jugendturnier in Hauerz und das Jugendturnier in Herbertingen, das jeweils im April stattfindet.

Auf dem neuen Turnierplatz des RFV Krumbach wird die oberschwäbische Reiterjugend am Samstag ihre Sattelfestigkeit beweisen. Am Vormittag werden die Reitwettbewerbe im Dressurviereck stattfinden. Im Dressurwettbewerb wird der Sitz des Reiters, die Einwirkung auf das Pferd, korrekte Hufschlagfiguren und die richtige Gangart des Pferdes bewertet. Bei der Führzügelklasse können die Reitanfänger ihr Können beweisen. Am Nachmittag folgen die Springprüfungen, bei denen die jugendlichen Pferdefreunde beim Stilspringen, beim Springreiterwettbewerb und beim Mannschaftsspringen Punkte für den Oberschwaben-Junioren-Cup sammeln können.

Die Harmonie zwischen Pferd und Reiter soll erkennbar sein

Am Sonntag wird für die Jugend die Latte höher gesetzt: Bei Stilspringprüfungen der Klasse A und L sowie einer Springprüfung der Klasse A wird das reiterliche Können und ein gutes Augenmaß im Springparcours die Punkte bringen. Auch die Dressurprüfungen werden anspruchsvoller. Bei Prüfungen der Klasse A und L werden exakte Figuren und die Harmonie zwischen Pferd und Reiter bewertet.

Der RFV Krumbach freut sich, die Pferde, Reiterjugend und Besucher an diesem Wochenende auf der neuen Außenanlage bei der ersten Qualifikation des Oberschwaben-Junioren-Cups zu begrüßen und sorgt auch für die Verpflegung.