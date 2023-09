Seit Anfang Juni ist Tettnangs neue Bürgermeisterin Regine Rist im Amt. Im Gespräch mit den SZ–Redakteuren Mark Hildebrandt und Linda Egger berichtet sie, wie sie ihren Start wahrgenommen hat, welche Themen sofort aufgeschlagen sind — und wie der Stand in Sachen Betreuungsgipfel ist, den sie zum Amtsantritt angekündigt hatte.

Frau Rist, wie haben Sie die ersten Wochen im Amt erlebt? Was hat Ihnen gut gefallen oder haben Sie schon Sachen wahrgenommen, die Sie direkt ändern wollen?

Mir haben die ersten Wochen extrem gut gefallen. Ich bin im Rathaus von allen sehr gut aufgenommen worden. Mit Gerd Schwarz habe ich mich selbstverständlich intensiv ausgetauscht und mache dies kontinuierlich, aber natürlich auch mit den Amtsleitungen, damit ich die Personen und Themenstellungen kenne und steuern kann. Und — ich habe die Mitarbeitenden zum Frühstück eingeladen, damit ich alle kennenlerne und sie mich. Das war extrem wertvoll. Gleichzeitig knüpfe ich auch Kontakte nach außen.

Mit dem Regierungspräsidium hatte ich einen Termin, mit dem Landrat bin ich im Kontakt, auch mit den anderen Bürgermeistern, um nur ein paar zu nennen. Dazu kommen Institutionen, Vereine, Gewerbetreibende. Dieses gegenseitige Kennenlernen ist mir extrem wichtig. Wir sortieren jetzt bereits intensiv die ansehenden Themen: Wo müssen wir schnell ran, was müssen wir strategisch im Blick haben?

Sie sind derzeit sehr häufig unterwegs. Wie steht es um ihre Work–Life–Balance?

Meiner Meinung nach, gut. Ich bin der festen Überzeugung, am Anfang muss man sehr, sehr Gas geben. Das will ich auch. Und die Leute wollen ja auch wissen, was ist das denn für eine, kann man auf die zugehen, mit der schwätzen? Und mich interessiert das Leben in Tettnang wahnsinnig, ich will ja auch ein Teil davon sein.

Es stresst mich nicht, sondern gibt mir ganz arg viel. Die Familie trägt das total mit, mein Mann ist ja auch immer wieder mit dabei. Und mit den Kindern sind wir auch unterwegs, auch in der Freizeit. Wir sind ein gutes Team.

Sie haben in einem Rathaus angefangen, in dem manche Stellen unbesetzt gewesen sind. Wie hat sich die Situation entwickelt?

Die personelle Situation hat sich schon grundlegend verbessert. Der gesamte Baubereich war ja dramatisch unterbesetzt, jetzt haben wir wirklich gutes Personal. Aktuell haben wir, meine ich, nur noch eine vakante Stelle dort. Wir haben eine Klimaschutzmanagerin einstellen können und einen Energiemanager. Unser neuer Leiter von der Stadtplanung ist extrem gut.

Es ist ein ganz, ganz großes Ziel von mir, dass sich die Menschen hier wohlfühlen und dass sie wissen, wohin unser Weg geht. Regine Rist

Dennoch stelle ich fest, dass es einen Wissensverlust durch diesen hohen personellen Wechsel gegeben hat. Der Aufwand ist dadurch im Moment größer. Die Mitarbeitenden müssen sich natürlich auch in ihre Rollen finden. Das funktioniert recht gut. Meine eigene Aufgabe ist hier sicher die Personalbindung und das Zusammenfinden als Team.

Wir besprechen Themen auch in großer Runde, damit wir gemeinsam vorankommen. Es ist ein ganz, ganz großes Ziel von mir, dass sich die Menschen hier wohlfühlen und dass sie wissen, wohin unser Weg geht.

Wie sieht das Kennenlernen der Akteure außerhalb der Verwaltung aus? Sie arbeiten sich ja quasi von innen nach außen vor. Wie ist da Ihr Fahrplan?

Im Moment habe ich den Fokus auf Gewerbetreibenden. Dann geht es mit den Vereinen weiter. Ich schaue, dass wir kleinere Gruppen beieinander haben, dass man auch tatsächlich ins Gespräch kommt. Daneben gibt es auch noch jede Menge weiterer Akteure, etwa im bürgerschaftlichen Engagement, aber auch Verbände. Aber ich glaube, dass ich schon sehr weit bin in dem, was ich an Personen und an Themenstellungen kenne.

Was sehen Sie denn als die größte Herausforderung für dies nächsten acht Jahre?

Wir haben eine Vielzahl an Aufgabenstellungen. An Pflichtaufgaben führt kein Weg vorbei. Das ist etwa im Bereich Betreuung und Bildung, zum Beispiel der Anspruch auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen. Das wird eine immense Aufgabe. Wir fühlen uns hier im Moment vom Gesetzgeber noch etwas allein gelassen, weil wir noch nicht wissen, wie es mit Fördermöglichkeiten oder auch mit den Standards konkret aussieht.

Das sind die ganz großen Blöcke neben einer Vielzahl an weiteren Aufgaben. Regine Rist

Kinderbetreuung steht insgesamt somit vorne dran. Gleiches gilt für Klimaschutz. Der erste Schritt mit der Nahwärmeversorgung ist gemacht. Aber hier muss es auch weitergehen, zum Beispiel beim Thema Photovoltaik. Auch die Innenstadtentwicklung ist eine ganz große Aufgabe. Zumal es dort ja auch eine Nahwärmeversorgung geben soll. Hier müssen wir vorausschauend und vernetzt denken, mit der Fragestellung: Was passiert mit der Montfortstraße und der gesamten Innenstadt? Das müssen wir vorbereiten, damit wir ausreichend Fördermittel einwerben können.

Und auch das Thema Stadthalle beschäftigt mich intensiv. Ich sehe, dass auch hier das Bedürfnis in Tettnang sehr groß ist. Das sind die ganz großen Blöcke neben einer Vielzahl an weiteren Aufgaben.

Wie möchten Sie denn sicherstellen, dass die Mittel für Projekte abseits der reinen Pflichtaufgaben da sind? Die schlucken ja doch sehr viel.

Sicherstellen kann ich es natürlich nicht. Wir müssen schauen, was wir an Fördermitteln akquirieren können, damit wir die Spielräume schaffen. Gleichzeitig werden wir uns fragen müssen, welche Alternativen es gibt, um eine Aufgabe zu erledigen. Gibt es praktische oder günstigere Lösungen, mit denen das Ziel auch erreicht werden kann? Wir müssen also regelmäßig prüfen, ob die Standards jeweils richtig sind, die wir ansetzen.

Bei den Aufgaben und Projekten werden wir auch die zeitliche Schiene bewerten, was gegebenenfalls wann möglich wäre. Aber natürlich kann ich nicht garantieren, dass wir auf jeden Fall Freiräume schaffen können beziehungsweise wann oder wofür. Wir werden also priorisieren müssen. Nach den Sommerferien steigen wir in die Haushaltsplanung ein mit den Haushaltsanmeldungen.

Gleichwohl haben wir uns die genannten Aufgaben auf die Fahne geschrieben — wohl wissend, dass die Haushaltssituation inklusive der Baupreissteigerungen sportlich ist — deshalb ist es so wichtig, dass wir die Pflichtaufgaben und alle anderen notwendigen Aufgaben im Fokus haben, diese zeitlich sortieren und die Machbarkeit entsprechend der Haushaltslage und möglichen Förderungen bewerten.

Sie wollten einen Betreuungsgipfel machen, am liebsten eigentlich noch vor den Sommerferien …

Am liebsten ja. Allerdings haben wir das auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben, weil wir jetzt gerade eine ordentliche Grundlagenarbeit machen. Ich bin immer ein Fan davon gewesen, einen Gipfel auf einer guten Datenbasis aufzubauen. Vor der Sommerpause war das Thema Kindergartenbedarfsplanung dran, jetzt geht es um die Kindergartenbeiträge, parallel haben wir eine Nutzerfrequenzanalyse gemacht.

Da schauen wir, welche Betreuungsmodule gebucht worden sind und wie sie tatsächlich in Anspruch genommen werden. Denn es geht natürlich auch um die personelle Situation in den Kitas. Wir können nach den Sommerferien übrigens so gut wie alle Kinder bedienen, was ein Megaerfolg ist.

Im U3–Bereich verschiebt sich mancher Start–Wunschtermin um ein bis zwei Monate. Bei solchen Fällen sind wir mit den Eltern intensiv im Gespräch oder wenn die Wunscheinrichtung gerade vielleicht nicht klappt.

Was vor den Sommerferien stattgefunden hat, war die Informationsveranstaltung zur Notunterkunft in Bürgermoos von Ihnen zusammen mit dem Landratsamt. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Wir sind jetzt bereits wieder in der Vorbereitung — nämlich der Durchführung eines Runden Tisches, wie in der Informationsveranstaltung angekündigt. Ich habe schon Rückmeldungen aus der Bürgerschaft erhalten, wer beim Runden Tisch mitarbeiten möchte. Und ich bin da auch mit Natascha Fuchs, der Leiterin des Amtes für Migration und Integration vom Landratsamt im Gespräch, wann wir das Treffen machen.

Ich finde es mega, dass die Leute sagen: Ja, da wollen wir mitgestalten. Eine erste Öffentlichkeitsveranstaltung dreht sicherlich nicht alles um, wenn man Ängste oder Bedenken hat, wie sich ein Ort durch eine solche Unterkunft verändern wird. Da muss noch mehr kommen von unserer Seite. Hier braucht es eine stetige Kommunikation mit der Bürgerschaft, aber auch mit dem Landratsamt. Es war gut, diesen Schritt zu gehen. Aber wir müssen weiter an diesem Thema schaffen.

Dabei fällt die Notunterkunft eigentlich gar nicht in Ihre Zuständigkeit …

Ja, aber es sind Tettnanger Bürgerinnen und Bürger. Und es ist unsere Gemarkung. Deswegen bemühe ich mich darum, dass es eine gute Situation in Bürgermoos gibt — wohl wissend, dass der Landkreis zuständig ist. Wenn ich Bürgerin in Bürgermoos wäre, dann würde es mich auch nicht weiter interessieren, ob das Landratsamt oder die Stadt zuständig ist. Ich würde einfach nur wollen, dass es gut läuft. Und das ist auch meine Zielsetzung.

Wie nehmen Sie den Gemeinderat wahr? Sie haben jetzt ihre ersten Sitzungen gehabt.

Gut! Ich leite die Gemeinderatssitzungen offenbar anders als mein Vorgänger. Das ist mir zumindest widergespiegelt worden und sofort aufgefallen. Dazu habe ich positive Rückmeldungen erhalten. In den Sitzungen habe ich mich sehr wohlgefühlt und ich empfinde den Gemeinderat als sehr konstruktiv. Für mich bedeutet Demokratie, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und man sich dann in der Sache austauscht.

Die Herausforderung ist es, dies so zu gestalten, dass jeder sich in der Lage fühlt, über das Thema abzustimmen. Aber natürlich muss auch ich noch dazulernen. Manchmal hatte ich anfangs noch vergessen, dass ich ja jetzt auch mit abstimmen darf. Ich habe natürlich auch schon alle Fraktionen für ein Kennenlernen besucht. Auch dort habe ich eine sehr große Offenheit wahrgenommen. Das fand ich echt gut.

Könnte die Kommunalwahl im Jahr 2024 auch das Ende der derzeitigen Männerbude im Gemeinderat bedeuten?

Könnte sein. Vielleicht haben ja jetzt Frauen Lust bekommen, zu kandidieren. Das wäre ja wertvoll, wenn einfach die Bevölkerung in ihrer Gänze widergespiegelt wird und vertreten ist.

Gerade läuft viel Werbung rund um das Thema, Frauen in die Kommunalpolitik zu bringen. Werben Sie auch mit dafür, oder sollen das andere machen?

Das sollen andere machen. Ich war bei einer Veranstaltung dabei, bei der es allgemein um Frauen in der Politik ging. Aber da ist zum einen das Bora–Netzwerk, das viel für Frauen in der Politik wirbt, zum anderen ist es natürlich Sache der Parteien und Wählervereinigungen, Kandidatinnen und Kandidaten für ihre jeweilige Liste zu finden.

Sie möchten auch für den Kreistag kandidieren. Für welche Liste?

Da habe ich noch keine. Ich bin in keiner Partei und ich werde auch in keine Partei gehen. Aber natürlich ist es mir ein Anliegen, dass ich viel für Tettnang erreiche. Da spüre ich hier in Tettnang eine große Offenheit mir gegenüber, was ich mega finde. Die Entscheidung wird nach den Sommerferien fallen.