Mit ihrem traditionellen Weihnachtskonzert hat die Realschule Tettnang am Montagabend Advents- und Weihnachtsfreude in die volle St.-Gallus-Kirche gebracht. „Frohe Weihnachten, Merry Christmas“ schallte es vom Altar und ließ die Augen der zahlreichen Angehörigen und Freunde strahlen.

Wie oft haben wohl die Schülerinnen und Schüler die Lieder, die sie so eifrig geprobt haben, schon daheim vor sich hingesungen - kein Wunder, dass jetzt manch ein kleines Geschwisterchen in den Bankreihen mitgesungen hat. Eine schöne Gewohnheit ist, dass mehrmals auch die Zuhörer mit einbezogen waren und bei „Herbei, oh ihr Gläubigen“ wie beim gemeinsamen Schlusslied „Here I am, Lord“ gerne mitsangen.

Auch die Zuhörer dürfen mit einstimmen

So wurden die vereinten Chöre der Schule zusammen mit den Zuhörern zum großen freudigen Chor. Also nicht nur ein Konzert zum Zuhören und Genießen, für das Schulleiter Jürgen Stohr den Akteuren dankte, sondern zum Zuhören und sich Einbinden lassen.

Wer hätte sich nicht mitreißen lassen von der Freude der Sänger und Musiker, die von ihren Lehrern mit ansteckender Begeisterung an die Musik herangeführt werden.

Während Mathias Johler bei diesem Konzert die Akteure aufmerksam am Klavier begleitet und auch ein besinnliches Weihnachtslied für sie komponiert hat, hat Carolin Traut ihr Blasorchester zu klingendem, spritzigem Spiel geführt. Margit Widmann leitete nicht nur die beiden Chöre, sondern ermutigte auch immer wieder Einzelne zum Sologesang.

Chorsänger mit weißen Flügelchen

So standen eingangs nur drei Solistinnen singend vor dem Altar, während der Chor der Fünfer und Sechser mit Lichtchen durch den Mittelgang kam, erst von Ferne und immer näher von den „angezündeten Lichtern“ singend. Auswendig und mit frischen Stimmen sangen sie voller Temperament vom nahen Weihnachten.

Nahtlos schloss sich das im Chorraum sitzende Orchester an und erweckte mit Kurt Gäbles Stück eine „Zauberstimmung“. Natürlich und echt klangen dann die sieben Solosänger, genauer ein Sänger und sechs Sängerinnen, ob einzeln oder als kleine Chorgemeinschaft wie bei John Rutters „Look at the World“.

Köstlich, wie beim folgenden „Engel gucken schon ums Eck“ die kleinen Chorsänger alle mit weißen Flügelchen, die auch mal Federchen ließen, zum Altar kamen. Mit einem mehrstimmigen „Stille Nacht“, dem Duett vom „Snowman“ und Johlers Lied „In the Stillness of the Night“ verabschiedeten sich die Solosänger.

Mitreißend klingelte, trommelte und blies es vom Orchester „Feliz Navidad“, ehe der Chor der Siebener bis Zehner sich mit Lorenz Maierhofers „Advent ist ein Leuchten“ in die Herzen sang. Welch eine Freude, als zuletzt beide Chöre mit vereinter Energie mit „This Little Light of Mine“ das Licht aufgehen ließen. Lebhafter Applaus dankte allen Akteuren für ihr ebenso fröhliches wie stimmungsvolles Weihnachtskonzert.