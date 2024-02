Raus aus dem Wartestand

Für die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental geht am Samstag eine monatelange Pause zu Ende, was das Absolvieren von Pflichtspielen angeht. Gegen den TSV Heiningen II soll bestenfalls ein doppelter Punktgewinn her. Anwurf in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang ist um 20 Uhr.

Im Lager der SG Argental dürfte der 25. November 2023 noch sehr präsent sein. An diesem Tag stand die Mannschaft von Coach Frank Beccara nämlich letztmals in einem Pflichtspiel der Landesliga-Staffel IV auf der Platte. Das damalige Duell am Tettnanger Manzenberg gewann die HSG Langenau-Elchingen mit 39:32.

Für das Team um Mannschaftskapitänin Milena Kunz endet nun also am Samstagabend dieser lange Wartestand. Viele Konkurrentinnen haben derweil weniger Pause gehabt. Was allerdings nicht nur an der Handball-Europameisterschaft der Männer, sondern auch an der Spielplanung lag (wir berichteten). Umso größer dürfte die Vorfreude beim Tabellensiebten sein, der aus neun Begegnungen sieben Zähler holte. Es gab drei Siege und ein Unentschieden.

Unentschieden im Hinspiel

Das 22:22 gab es im Hinspiel beim TSV Heiningen II - im Rückspiel ist die SG nun auf einen Heimsieg aus. „Wir werden in kompletter Besetzung antreten. Und ich bin guter Dinge beziehungsweise recht zuversichtlich, dass wir die Punkte für uns behalten können“, betont Beccara. „Wenn man sich die Tabelle anschaut, dann sieht man, dass die Abstände gar nicht so groß sind.“

Um für das erst dritte Heimspiel der laufenden Hallenrunde entsprechend gewappnet zu sein, testeten die „Hummeln aus dem Argental“ - wie sie sich selbst nennen - gegen den TV Weingarten, den SV Allensbach II und die HSG Friedrichshafen-Fischbach. Dabei habe SGA-Trainer Beccara mehr als „nur gute Ansätze“ bei seinem Team gesehen, das aus seiner Sicht „einen Sprung gemacht“ hat.

Riesige Vorfreude

Die TSV-Reserve aus Heiningen steht momentan auf Tabellenrang fünf und gewann fünf ihrer nunmehr elf Begegnungen. Es dürfte also auch auf die Tagesform ankommen. Fest steht im Vorfeld nur, dass die Lust auf diesen langersehnten nächsten Pflichtspieleinsatz bei den Argentaler Handballerinnen sehr groß ist, wie auch SG-Abteilungsleiterin Corina Günthör bestätigt: „Wir freuen uns riesig auf den Start in die Rückrunde mit unserem dritten Heimspiel. Wir hoffen auf eine volle und lautstarke Halle. Wir haben die Zeit gut genutzt und einige Testspiele absolviert. Der Fokus unseres Trainers lag darauf, die Mädels konditionell fit zu halten.“

Wie schnell die SGA tatsächlich auf den Beinen ist, wird sich am Samstagabend ab 20 Uhr in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle zeigen.