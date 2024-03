Vandalen hinterließen in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Zeppelin- und der Ravensburger Straße eine Spur der Verwüstung. Die Unbekannten rissen die Außenspiegel von mehreren Autos ab. Außerdem legten sie an einer Tankstelle die Zapfschläuche auf den Boden, rissen an einer Bäckerei Parkplatzschilder aus dem Boden und beschädigten ein Verkehrszeichen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 077542 / 93710 beim Polizeiposten Tettnang zu melden.