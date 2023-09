„Rambo“ und seine „Hummeln“ brennen auf den Saisonstart

Nach wochenlanger Vorbereitung mit vielen Einheiten, einigen Testspielen und einem Trainingslager in Freudenstadt greifen nun auch die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental ins reguläre Spielgeschehen ein. Heißt: Für die Mannschaft von SGA-Coach Frank Beccara geht es am Wochenende wieder um Punkte ‐ und zwar bei der HSG Oberkochen-Königsbronn (Sonntag, 17 Uhr, Herwartsteinhalle in Königsbronn).

„Ich gehe davon aus, dass uns alles andere als ein einfaches Spiel erwarten wird. Und das auch, weil wir mit einem dezimierten Kader anreisen werden“, blickt der neue SGA-Trainer Beccara auf das erste Pflichtspiel für seine „Bumblebees“ ‐ wie sich das Team jetzt nennt ‐ voraus. Ob sich die „Hummeln aus dem Argental“ in der Königsbronner Herwartsteinhalle am Gegner festbeißen oder im übertragenen Sinne sogar zustechen können, wird sich zeigen. Fest steht nur, dass Beccara, den sie in Handballkreisen „Rambo“ nennen, bei seiner neuen Mannschaft schnelle Beine und ein ertragreiches Konterspiel sehen möchte. „Trotz der nicht kompletten Reihen fühlen wir uns gewappnet, aber zugleich auch gewarnt“, betont der neue Mann an der SGA-Seitenlinie, der auf Stefanie Raaf folgte, die den Landesligisten vier Jahre betreut hatte und im Sommer ins Trainerteam des TV Weingarten wechselte. Generell wird der Saisonstart eine Herausforderung: Die SGA hat am Anfang drei Auswärtsspiele in Serie.

Trainingslager für den letzten Feinschliff

Den letzten Feinschliff auf den Punktspielstart holte sich Argental am vergangenen Wochenende im Rahmen eines mehrtägigen Trainingslagers in Freudenstadt, bei dem ‐ neben dem Teambuilding ‐ nicht weniger als sieben Einheiten und drei Testspiele auf dem Programm standen. „Meine Mädels haben einen effektiven Konterhandball gezeigt und trotz müder Beine in allen Testspielen überzeugen können“, bilanziert Beccara, der in Königsbronn aber voraussichtlich auf Lisa Liss, Kapitänin Milena Kunz, Dorothea Diemer und Torfrau Sarah Wortmann verzichten muss.

Los geht es auch für die zweite Mannschaft in der Bezirksklasse. Zu Hause in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang trifft die SGA auf die HSG Illertal (Samstag, 16 Uhr).