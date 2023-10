Raafs emotionale Rückkehr

Dank eines hart erkämpften 27:25 (13:10)-Sieges bei der SG Ailingen-Tannau haben die Bezirksliga-Handballerinnen des TV Weingarten ihre Spitzenposition vorerst gefestigt. Bis der dritte doppelte Punktgewinn der laufenden Hallenrunde in Serie allerdings feststand, mussten die Gäste in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang an ihre Grenzen gehen.

Stefanie Raaf, die das Damenteam des TV Weingarten zusammen mit Stefan Franz coacht, musste erst einmal tief durchatmen, bevor sie sich in die Jubeltraube ihrer Mannschaft mischte. Währenddessen holte sich auch die SG Ailingen-Tannau anerkennenden Applaus von den eigenen Fans ab. Deren Trainerin Andrea Vogel reckte beide Daumen in die Höhe und wischte sich über die Stirn. Ja, dieses Derby hatte allen Beteiligten viel abverlangt ‐ phasenweise ging es hin und her, sodass beide Fanlager auf ihre Kosten kamen.

Leichte Vorteile erarbeitete sich zunächst das Heimteam, das noch in den alten schwarzen Trikots mit dem Schriftzug „SV Tannau“ auf dem Rücken antrat. Dabei steckte in der Startformation der SG auch ordentlich „TSG Ailingen“ drin ‐ nämlich vier der sieben von Vogel aufgebotenen Spielerinnen. Das gesamte SG-Team wusste gegen die favorisierten Gäste vor allem in der Defensive zu überzeugen. Mit schnellen Beinen und einer guten Übergabe am eigenen Kreis. Die Handballerinnen aus der Welfenstadt entwickelten am Manzenberg zunächst nicht die gewünschte Durchschlagskraft oder fanden ihre Meisterin in SG-Torfrau Lara Obert.

Erst in den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit steigerten sich die TVW-Damen, weil sie im Tempospiel Nadelstiche setzten. Franz und Raaf hatten sich immer wieder miteinander besprochen und ihr Team personell und taktisch verändert. Eine Maßnahme mit Erfolg ‐ 13:11 zur Halbzeit für die Erste aus Weingarten.

Nach dem Seitenwechsel machte der TVW so weiter wie in der Crunchtime des ersten Abschnitts. Auf der Gegenseite streute das SG-Team in der Offensive nach wie vor so manchen Fehlpass ein oder zielte zu ungenau. Mittlerweile hatten beide Mannschaften die Torhüterin gewechselt. In Minute 54 war der TV Weingarten noch immer vorne ‐ und zwar mit 25:21. Die Vorentscheidung? Nicht wirklich, denn eine Überzahlsituation brachte die Gastgeberinnen zurück ins Spiel und plötzlich war die SG in Schlagdistanz (24:25, 57.). Dass die Partie nun allerdings nicht kippte, war dem Umstand geschuldet, dass Ailingen-Tannau mit dem Kopf durch die Wand wollte beziehungsweise zu hektisch agierte. So reichte es nur noch zum 25:27-Endstand per Strafwurf durch Anja Pihlar 25 Sekunden vor der Schlusssirene.

„Ein richtig dickes Lob an meine Mannschaft. Die Abwehr ist richtig gut gestanden. Aber immer dann, wenn wir richtig dran waren, haben wir uns einen Ballverlust oder einen Fehlwurf geleistet. Ein Unentschieden wäre schon nett gewesen“, sagte Vogel, die allerdings an diesem Tag nicht ohne Sieg geblieben war. Sie coachte nämlich zuvor die zweite Mannschaft der SG zu einem 28:25-Heimerfolg gegen den SV Lonsee.

„Wir haben unsere Spielzüge nicht richtig zu Ende gebracht, auch weil es Ailingen-Tannau richtig gut gemacht hat. Man merkt, dass es auch bei uns noch an der nötigen Feinabstimmung fehlt. Aber wenn wir ins Tempo gekommen sind, war das immer erfolgreich. Uns war bewusst, dass es ein enges Spiel wird. Zum Glück haben wir es für uns entscheiden können“, bilanzierte TVW-Coach Stefan Franz. Für seine Kollegin an der Seitenlinie, Stefanie Raaf, war die Rückkehr in die Carl-Gührer-Halle besonders, denn in den vergangenen vier Spielzeiten hatte die Sportpsycholgin aus Nonnenhorn dort mit den Handballerinnen der SG Argental trainiert und Spiele ausgetragen. „Für mich war das schon recht emotional, weil viele Erinnerungen mit dieser Halle durch die SGA verbunden sind. Das war für vier Jahre meine sportliche Heimat. Nun bin ich aber mit meinem jetzigen Verein, meinem Heimatverein als Spielerin, hier gewesen und da war der volle Fokus gleich da. Es galt, dieses Auswärtsspiel zu gewinnen.“ Und das ist Raaf & Co. gelungen.

Die Statistik zum Spiel:

Frauenhandball-Bezirksliga: SG Ailingen-Tannau ‐ TV Weingarten 25:27 (10:13). ‐ Schiedsrichter: Manuel Khater (HCL Vogt) ‐ SG: Obert, Egger (Tor); Pihlar (5 Tore, 2 Siebenmeter/2 Tore), Erol (5), Divy (4), Hörmann (4), Vogel (3, 1/0), Schmollinger (1), Wucher (1), Sprenger (1/1), Schätzle (1), Haberer ‐ TVW: Springer, Liebermann (Tor); A. Datz (8 Tore, 2/2), Hilebrand (6), Kübler (4, 1/0), Kübler (3), Frankenhauser (2), Schirmer (2), T. Datz (1), Romer (1), Lettau, Werner, Koltan, Wistuba.

Die HSG Friedrichshafen-Fischbach hat sich mit dem zweiten Saisonsieg in der Frauen-Bezirksliga auf Platz zwei vorgeschoben. In der heimischen Bodenseesporthalle gelang den Häfler Handballerinnen am Samstag ein überdeutlicher 39:15 (16:6)-Erfolg gegen den HC Hohenems aus Österreich. Die besten Torschützinnen waren Sarah Feßler und Jessica Heina. Für die HSG Friedrichshafen-Fischbach spielten: Hummel, Weber-Amann (Tor); Feßler (6 Tore, 4 Siebenmeter/2 Tore), Liebermeister (2), Amann (1), I. Heina (2), Nothelfer (6), Wildner (1), J. Heina (6, 1/0), Rist (4), Kordes (3), Brunner (3), Heim (1), Pechar (4). (nib)