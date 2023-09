Quartiere für Gäste aus Saint-Aignan gesucht

Eine Gruppe aus Saint-Aignan in der Touraine in Frankreich kommt vom 8. bis 11. Dezember zu Besuch nach Tettnang. Die Gäste aus der Kleinstadt am Cher, einem Nebenfluss der Loire, wollen während ihres Aufenthaltes insbesondere deutsche Weihnachtsmärkte besuchen.

Der Tettnanger Partnerschaftsausschuss möchte möglichst viele der 38 Besucherinnen und Besucher privat in Tettnang unterbringen und sucht hierfür noch mögliche Gastgeberinnen oder Gastgeber für insgesamt acht Personen, einzelne oder Paare. Wer also ein oder zwei Personen für drei Nächte bei sich unterbringen möchte und kann, wende sich bitte telefonisch an die Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses, Sonja Hänle, unter der Telefonnummer 07542/54963. Die Gäste aus Frankreich kommen am Freitag, 8. Dezember, an und reisen am Montag-Morgen, dem 11. Dezember wieder ab.