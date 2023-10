Punktgewinn nach plötzlicher Leistungssteigerung

21:17 prangte in der 49. Minute auf der Anzeigetafel. Die SG Argental schien am vergangenen Sonntag beim TSV Heiningen II vor der ersten Saisonniederlage zu stehen. Aber die Handballerinnen vom Bodensee spielten sich danach plötzlich in einen Rausch und wendeten die Pleite noch ab. Mit einem 22:22 (10:11) endete die Partie in der Frauen-Landesliga.

Der kleine Kader der SGA zeigte zunächst eine gute Leistung. In der Voralbhalle in Heiningen entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch. Argental hatte die Möglichkeit davonzuziehen, die teils fahrlässige Chancenverwertung verhinderte das aber. Trotzdem führte das Team von Frank Beccara zur Pause mit 11:10.

Selina Brentel erzielt acht Tore

In Hälfte zwei ging es aber in die falsche Richtung. Argental zeigte nun viele Unsicherheiten, was Heiningen II ausnutzte, um mit 21:17 in Führung zu gehen (49.). Eine Minute später war für Anke Moll vom TSV nach ihrer dritten Zwei-Minuten-Strafe Schluss. Argental schaltete einen Gang hoch. Besonders stark präsentierte sich Selina Brentel mit acht Toren. Marie Dollmann gelang in der 59. Minute das Führungstor zum 22:21. Heiningen glich aber eine Minute und 15 Sekunden vor Ende per Siebenmeter von Melanie Scheel noch aus. Es blieb bei der Punkteteilung.

Das nächste Auswärtsspiel bestreiten die Argentalerinnen am kommenden Sonntag bei der HSG Bargau/Bettringen (16.10 Uhr).

Für die SG Argental spielten: Heineck, Wortmann, Sepp (Tor); Jäger, Kozok, Diemer, Brentel (8 Tore, 5 Siebenmeter/4 Tore), Fimpel (2), Brugger (1, 2/1), Celahmetovic (3), Krebs (2), Dollmann (6, 1/0).