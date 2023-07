In vielen weiterführenden Schulen in Tettnang und Umgebung haben die „Schwäbische Zeitung“ und ihr Kooperationspartner Rolls Royce Power Systems Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Jahres mit dem lokalen Nachrichtenmedium Tageszeitung vertraut gemacht.

Diese haben sich in der Folge selbst auf den Weg gemacht und anhand von Themenvorschlägen entweder Rolls Royce besucht oder sich Unternehmen oder Sachthemen in der Region gewidmet. Das Projekt sollte Lust aufs Lesen und Schreiben machen, Medien– und Nachrichtenkompetenz vermitteln und die Auseinandersetzung mit dem aktuellen Geschehen in der Welt, in Deutschland und in der Region fördern.

Ergebnisse aus diesem Projekt veröffentlicht Schwäbische.de im Folgenden gesammelt:

Energie der Zukunft — Ist die Brennstoffzelle die klimafreundliche Lösung?

Von der Klasse 9a des Montfort–Gymnasiums

Viele Unternehmen müssen zurzeit, aufgrund des Klimawandels, den steigenden Preisen und der nicht ausreichend gewährleisteten Versorgungssicherheit, ihr Nutzen von Energie überdenken. Die Brennstoffzelle bietet dabei eine vielversprechende Alternative, da sie klimafreundlicher als andere verfügbare Energiequellen ist. Brennstoffzellen werden zur Energiespeicherung sowie -umwandlung genutzt. Brennstoffzellen werden aktuell größtenteils als Notstromaggregate in öffentlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern, verwendet.

Auch große Firmen wie Netflix, Tiktok und Co. sollen in Zukunft durch die Brennstoffzellen abgesichert werden. In den letzten sechs Monaten wurde ein erstes Design für die Pilotinstallation von Rolls Royce Power Systems entwickelt, welches soeben umgesetzt wird. Es wird ebenfalls daran gearbeitet, Brennstoffzellen in Lastwagen einzubauen.

Ein Vorteil der Brennstoffzelle ist, dass sie, im Vergleich zu herkömmlichen Batterien als Speicher, einfacher herzustellen ist. Außerdem kann sie mehr Energie auf kleinem Raum speichern. Der gravierendste Nachteil ist jedoch, dass die Anschaffungskosten momentan sehr hoch sind und der Eigenerwerb einer Brennstoffzelle für den privaten Haushalt vom Staat bislang nicht unterstützt wird.

Eine spannende Energiequelle der Zukunft. Die Brennstoffzelle. (Foto: MGTT )

Doch laut Rolls Royce Power Systems wird der Preisdruck auf Brennstoffzellensysteme dramatisch zunehmen, insbesondere wenn diese in hohen Stückzahlen produziert werden. Unter anderem wird Wasserstoff zu einem großen Teil aus Erdöl gewonnen, was eher umweltschädlich ist. Dies soll sich jedoch ändern.

Ob das Ziel, 2050 nur noch klimaneutrale Energien zu verwenden, erreicht wird, ist jedoch fraglich, da Brennstoffzellen unter anderem zu groß sind und beispielsweise noch nicht in Autos passen. Darüber hinaus werden sie mit fossiler Energie hergestellt, was dann wiederum ihre Umweltfreundlichkeit in Frage stellt. Außerdem sind sie nur von Nutzen, wenn sie möglichst viel Strom erzeugen, der entweder im öffentlichen Netz oder im eigenen Haushalt verbraucht wird.

Die Brennstoffzelle ist ein Energiespeicher, welcher 90 Prozent der eingesetzten Energie speichern kann. Durch die elektrische Energie wird Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Dies nennt man Elektrolyse. Durch diese Trennung erhält man den wichtigen Wasserstoff, den man bei Bedarf wieder mit Sauerstoff zu Wasser reagieren lassen kann, wobei hohe Energiemengen freigesetzt werden.

Der Wald als Klimaretter — Was Holzwirtschaft mit dem Klima zu tun hat

Von Emilian, Moritz und Ben der 9b des Montfort–Gymnasiums

Die Worte „Treibhauseffekt“ und „ Klimaschutz“ begegnen uns immer öfter im Alltag. Aber wie stark beeinflussen Wälder dieses Thema? Tagtäglich haben wir mit dem Wald zu tun, egal ob bewusst, zum Beispiel durch Aktivitäten im Wald, oder unbewusst, indem man zum Beispiel mit Brennholz heizt. Doch sind Wälder nur ein Klima–Opfer oder können sie auch ein Klima–Retter sein?

Wälder sind wichtige Kohlenstoffsenker, die CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und in ihren Stämmen speichern. Danach geben sie den Sauerstoff wieder in die Atmosphäre frei. Sie tragen somit dazu bei, den Anstieg der globalen Temperaturen zu verlangsamen. Neben ihrer Funktion als Kohlenstoffsenker haben Wälder auch andere klimarelevante Eigenschaften, indem sie Sauerstoff produzieren, die Luftfeuchtigkeit regulieren und die Artenvielfalt erhalten, indem ihr Holz verrottet.

Wir Menschen benutzen Holz auch in allen möglichen Bereichen unseres Lebens, denn es ist zum Beispiel eine der ältesten und am weitesten verbreiteten Energiequellen der Menschheit. Es wird seit Jahrtausenden zum Heizen, Kochen und zur Stromerzeugung genutzt.

Jedoch hat es sich in den letzten Jahren als Brennstoff auch in den Fokus der Klimadebatte gerückt. Man denkt, dass das Verbrennen von Holz schädlich für das Klima ist, da es CO2 freisetzt. Jedoch ist es das gar nicht, denn Holzverbrennung kann klimafreundlich sein, wenn sie richtig gehandhabt wird.

Ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Klimafreundlichkeit von Holzverbrennung ist die Art und Weise, wie das Holz gewonnen wird. Denn wenn das Holz zum Beispiel mit einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor transportiert ist, ist es nicht mehr klimaneutral. Es spielt auch eine Rolle, ob das Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt, denn dann kann es tatsächlich klimafreundlich sein.

Das liegt daran, dass Wälder CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und speichern. Wenn Bäume für die Holzproduktion gefällt werden, werden sie ersetzt, sodass der Kohlenstoff, der in ihnen gebunden ist, gespeichert bleibt. Durch die Verwendung von Holz aus nachhaltigen Quellen können somit CO2–Emissionen reduziert werden.

Zusätzlich zur Herkunft des Holzes spielt auch die Art der Verbrennung eine Rolle. Moderne Holzfeuerungsanlagen sind in der Lage, Holz sehr effizient und umweltfreundlich zu verbrennen. Sie erreichen hohe Temperaturen, die dazu beitragen, dass das Holz vollständig verbrannt wird und somit weniger Schadstoffe freisetzt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Holzverbrennung durchaus klimafreundlich sein kann, solange das Holz aus nachhaltigen Quellen stammt und in modernen Anlagen effizient verbrannt wird.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Holzverbrennung nicht die einzige Möglichkeit ist, um CO2–Emissionen zu reduzieren. Es gibt auch andere erneuerbare Energien, die eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen können, wie zum Beispiel Solarenergie oder Windenergie.

Leider werden Wälder weltweit aber immer noch rücksichtslos abgeholzt, was zu einer Verringerung ihrer klimarelevanten Funktionen führt. Es ist daher wichtig, dass wir die Wälder schützen und ihre Bewirtschaftung nachhaltig gestalten, um ihre Rolle als Klimaretter zu stärken.

Dies können wir erreichen, indem wir die Bevölkerung über die Bedeutung von Wäldern und ihre Rolle im Klimawandel aufklären, nachhaltigen Holzeinschlag und -verarbeitung fördern und mehr Waldschutzgebiete einführen.

Jedoch sollte man die Wälder, die schon abgeholzt sind, wiederaufforsten, um Tieren mehr Lebensraum zurückzugeben, da der Mensch schon sehr viel Lebensraum für sich in Betracht gezogen hat. Dies merkt man auch in dem Wald, da Menschen die Wälder in verschiedene Abschnitte unterteilen, nämlich Nutzwald, Schutzwald und Erholungswald.

In Ländern wie den USA werden diese drei Formen stark auseinander gehalten, wie man an dem Beispiel von ihren riesigen Naturreservaten sieht, in Europa werden diese Formen eher miteinander vermischt, wie man auch deutlich sehen kann, wenn man im Wald unterwegs ist. Es gibt aber auch viele negative Dinge, die man im Wald findet, vor allem wenn man in der Nähe einer Großstadt lebt.

Unmengen an Müll sammeln sich an den Eingängen von Wäldern, von PET–Flaschen bis zu Elektrogeräten, doch wie ist dem entgegenzuwirken? Wenn einem der Wald lieb ist und man überlegt, was für eine schöne Zeit man in ihm verbringen kann, könnte man mal überlegen, am 16. September 2023 am sogenannten „World Cleanup Day“ mitzuhelfen, die Welt von Plastikmüll zu befreien.

Wenn man jedoch wirklich etwas bewegen will, sollte man sich nicht nur an diesem einem Tag damit befassen, sondern auch im Alltag den Müll, der um den Mülleimer liegt, hinein schmeißen. Denn es ist wichtig, dass wir alle unseren Beitrag leisten, um die Wälder zu schützen und zu erhalten. Nur so können wir eine lebenswerte Zukunft für uns und künftige Generationen sicherstellen.

Rechtsextremismus — Alles nur Theater? — Theaterbesuch regt Jugendliche zum Nachdenken an

Von der Klasse 9d des Montfort–Gymnasiums

Kriegerin“ ist ein Theaterstück, das die Geschichte von Marisa erzählt, die in einer neonazistischen Gruppe in Ostdeutschland aktiv ist. Nach und nach beginnt sie, ihre Einstellung zur Szene zu hinterfragen und sich gegen ihre Gemeinschaft zu stellen. Das Stück behandelt das Thema Extremismus und den persönlichen Konflikt einer jungen Frau, die zwischen Loyalität und Moral wählen muss.

Die Schüler machen sich Gedanken über Inhalt und Umsetzung des Theaterstücks „Kriegerin“. (Foto: Laura Nahm )

Die Klasse 9d des Montfort–Gymnasiums Tettnang hat das Theaterstück in Friedrichshafen im „Kiesel“ besucht und außerdem an einem Workshop zum Stück teilgenommen. Wir, die Klasse 9d, möchten zunächst unsere Eindrücke vom Theaterbesuch schildern: „Kriegerin“ ist ein sehr eindringliches und bewegendes Theaterstück, das ein wichtiges Thema aufgreift.

Die Inszenierung der Landesbühne Esslingen ist äußerst authentisch und fesselnd. Die Geschichte von Marisa ist sehr gut erzählt, denn sie zeigt die psychologische Dynamik von Menschen, die in extremistischen Gruppen gefangen sind.

Das Stück regt zum Nachdenken über die Ursachen und Folgen von Extremismus an und stellt auch die Frage nach individueller Verantwortung und moralischer Integrität. Es ist beeindruckend zu sehen, wie Marisa im Laufe des Stücks eine tiefgreifende Wandlung durchläuft und sich schließlich gegen ihre Gemeinschaft stellt, um das Richtige zu tun.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler haben hervorragende Leistungen erbracht und ihre Rollen auf eine überzeugende Art und Weise verkörpert. Musik und Licht werden bei der Inszenierung klug eingesetzt, um die Stimmung des Stücks zu verstärken.

Insgesamt ist „Kriegerin“ ein sehr gelungenes Theaterstück, das eine wichtige Botschaft vermittelt und gleichzeitig das Publikum emotional berührt. Es ist ein großartiges Beispiel für politisches Theater, das es schafft, komplexe soziale und politische Themen auf eine eindringliche und zugängliche Weise zu behandeln. Wir können das Stück nur empfehlen.

Beim Workshop wurde das Theaterstück genauer besprochen. Der Workshop wurde von Carolin Koch, einer Theaterpädagogin der Landesbühne Esslingen, die dafür extra nach Tettnang gekommen ist, geleitet. Und so lief der Workshop ab: Am Anfang diskutierten wir darüber, wie das Stück auf jede einzelne Person gewirkt und welche Gedanken oder Gefühle man nach der Aufführung gehabt hat.

In einem zweiten Schritt wurde ein Strichmännchen, das einen Rechtsextremen symbolisieren sollte, an die Tafel gezeichnet. Um dieses Strichmännchen herum hatte jeder die Aufgabe, klassische Stereotypen zu finden. Uns wurde die Frage gestellt, wie man die Verbreitung des rechtsradikalen Gedankenguts verhindern könnte. Auffällig im Theaterstück war zum Beispiel, dass Menschen und vor allem Jugendliche, die einer rechtsextremistischen Gruppierung angehören, oft eine starke Persönlichkeitsveränderung durchmachen.

Im Anschluss an dieses Gespräch wurden Gruppen gebildet und uns wurde die Aufgabe gegeben zu überlegen, wie wir die Mitglieder einer rechtsradikalen Gemeinschaft mit unterschiedlichen Altersklassen überzeugen können, sich von dieser Gemeinschaft zu distanzieren oder ihnen den Ausstieg zu vereinfachen. Jede Gruppe kam zu dem Ergebnis, Treffen und Gegenangebote anzubieten, da dies unserer Meinung nach am effektivsten ist, aber es gab darüber hinaus auch noch ganz andere Ideen.

Der Workshop regte uns zum Nachdenken über das Stück an. Uns gefiel es, dass wir ehrlich miteinander reden konnten und jede Meinung akzeptiert wurde. Alle wurden miteinbezogen und über jede Ansicht wurde diskutiert. Wir fanden den Workshop sinnvoll, da das Theaterstück sehr tiefgründig ist und wir alles nochmal besprechen konnten. Ebenfalls gut gefallen hat uns, dass wir uns in der Gruppenarbeit untereinander gut austauschen und zusammen über ein aktuelles und wichtiges Thema diskutieren konnten.

Wie wir doch überraschend festgestellt haben, ist dieses Thema sehr komplex und wird von unterschiedlichen Personen mit verschiedenen Emotionen differenziert wahrgenommen. Verwundert hat uns jedoch der Ablauf des Workshops, da wir mit etwas anderem gerechnet haben. Zusammenfassend kann man sagen, dass Theaterbesuch und Workshop eine gute und lehrreiche Erfahrung für uns alle waren.

Tradition mit Erfolg ohne Expansion — Besuch bei der Tettnanger Bäckerei Bär

Von Paul Fischer, Klasse 7d der Realschule

Um 1 Uhr morgens beginnen bereits die ersten Mitarbeiter in der Bäckerei Bär, die Öfen anzuschalten. Die Arbeitszeiten der Bäckerei sind von 1 Uhr bis 18.30 Uhr. In dieser Zeit wechseln sich die Angestellten ab. Die erste Schicht beginnt also um 1 Uhr und geht bis 9 Uhr. Der zweite Mitarbeiter kommt um 2 Uhr und arbeitet bis 10 Uhr. Der dritte arbeitet von 3 Uhr morgens bis 11 Uhr.

Diese Mitarbeiter decken den Verkauf, die Produktion und die Geschäftsführung der Bäckerei ab. Ihnen macht es auch Spaß, die Schüler am Realschulkiosk mit Backwaren zu versorgen. Derweil arbeiten sieben feste Bäcker, fünf feste Verkäufer/innen und 15 Aushilfen in der Bäckerei. Die Bäckerei verkauft seit 1589 Backwaren und hat für diese schwere Leistung das Bäckerrecht erhalten. Dem Teig werden keine Konservierungsstoffe hinzugefügt, er ist aber auch nicht zu 100 Prozent Bio, dafür wird er aber überwiegend aus regionalen Rohstoffen hergestellt.

Falls Backwaren übrig bleiben, werden sie an die Tettnanger Tafel gespendet oder ein Teil des älteren Brotes in frisch gebackenes verarbeitet, was den Geschmack deutlich verbessert. Der andere Teil der Waren wird in 5 Euro–Tüten verpackt und nach der Schließung werden sie vor dem Geschäft als sogenannte ,,Schnuggl–Guggl“ angeboten, dies erfand Herr Bär Senior. Herr Bär selber mag am liebsten den Schwabenlaib.

Der Ukraine–Krieg wirkt sich insofern auf den Bäckereibetrieb aus, da Energie und Rohstoffe teurer geworden sind. Snowboardverkäufer und Bäcker sind Herr Bärs Verwirklichung seiner Traumberufe. Er möchte noch möglichst lange arbeiten. Er ist Bäcker geworden, da er den Familienbetrieb übernehmen wollte. Der größte Erfolg als Bäcker wäre, ganz Tettnang mit Backwaren zu versorgen.

Die Bäckerei beliefert den Dorfladen in Hiltensweiler mit Backwaren, es ist aber keine Filiale, sondern ein ehrenamtliches Projekt. In der Bäckerei Bär kann man auch eine Ausbildung oder ein Praktikum beginnen. Da Herr Bär mit seinem Snowboardladen ein zweites Standbein besitzt, besteht auch nicht der finanzielle Zwang, weitere Filialen zu eröffnen, zudem hat er auch wenig Räumlichkeiten, um seinen Laden zu erweitern.