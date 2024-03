Prämierte Musik in Tettnangs Neuem Schloss

Ende Januar hat der 61. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für den Bodenseekreis und den Landkreis Sigmaringen in der Musikschule in Friedrichshafen stattgefunden. Zum Abschluss des Regionalwettbewerbs werden traditionell in drei Preisträgerkonzerten in der Region die Leistungen der jungen Musikerinnen und Musiker durch die öffentliche Verleihung der Urkunden gewürdigt.

Das Konzert für die Teilnehmer der württembergischen Kommunen im Landkreis Bodenseekreis findet am Sonntag, 10. März, um 16 Uhr im Rittersaal des Neuen Schlosses in Tettnang statt. Da die städtische Musikschule Tettnang in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert, bot es sich an, diese repräsentative Veranstaltung dieses Mal in Tettnang durchzuführen.

Das musikalische Programm wird von besonders erfolgreichen Preisträgern des Regionalwettbewerbs gestaltet und bietet Beiträge aus den verschiedenen Wertungskategorien und Altersgruppen.

Als Vertreter der Sparkasse, die die Finanzierung des Wettbewerbs sichert, wird Michael Gartmann teilnehmen. Der Regionaldirektor Privatkunden Tettnang wird den Sonderpreis der Sparkasse überreichen.

Der Eintritt ist frei, Musikfreunde sind gerne willkommen.