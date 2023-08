Nur ein Plattfuß kann eine betrunkene Autofahrerin am Freitagnachmittag aufhalten. Sie hatten kurz zuvor einen Sachschaden von 11.000 Euro verursacht.

Die 43–Jährige fuhr am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr von Apflau in Richtung Unterlangnau. Auf „Höhe Laimnau kam die Daimler–Benzfahrerin in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden 25–jährigen Lkw–Fahrer mit seinem DAF“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Anschließend fuhr die Unfallverursacherin noch etwa einen Kilometer weiter, bis ihr Fahrzeug auf Grund eines platten Reifens nicht mehr weiterfahren konnte. Dort wurde sie anschließend von den Beamten sitzend neben ihrem Fahrzeug angetroffen.

Während des Gesprächs konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellen, weswegen eine Blutentnahme veranlasst wurde, wie es im Polizeibericht weiter heißt.

An den Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Schaden von rund 11.000 Euro. Die Unfallverursacherin zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu, der Lkw–Fahrer blieb unverletzt. Des Weiteren muss sie sich wegen Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Alkohol verantworten.