Philippinenhilfe Tettnang ‐ so geht die Auflösung vor sich

Die Philippinenhilfe Tettnang ist Geschichte. Mit dem ersten Todestag ihres Gründers Otmar (Otl) Holz am 27. September wandern die Gedanken sicher noch einmal bei vielen zurück ‐ in die ferne wie jüngere Vergangenheit. Erstere hatte mit Otls persönlicher Reise 1982 nach Tinglayan im Norden der Insel Luzon ihren Ausgangspunkt. Das vergangene Jahr hingegen war für die Rest-Vorstandschaft von der Auflösung des eingetragenen Vereins geprägt, wie Klaus Kathan (zweiter Vorsitzender) und Kassier Peter Osswald im Gespräch mit der SZ schildern.

Szolzer Betrag: 750.000 Euro für die Bildung

Vereinsgründer (1985), Vorsitzender von Anfang an, Motor, Netzwerker und Bezugsperson hin in die Dorfgemeinschaft auf den Philippinen ‐ all das war Otmar Holz, und all das fehlt nach seinem unerwarteten Tod. In den fast vier Jahrzehnten zuvor waren hierzulande rund 750.000 Euro generiert worden, die in Tinglayan eine imposante bildungspolitische Arbeit möglich machten. Eine Vielzahl an SchülerInnen und StudentInnen profitierte davon ‐ wurde doch vor allem ihre Ausbildung solcherart finanziert und überhaupt erst möglich.

Kein bloßes „Weiter so“

„Otl hat Großes bewegt, das kann niemand sonst machen“, waren sich die Vorstände (inklusive Manfred Brugger und Hartwig Ruppaner) früh einig, dass ein „Weiter so“ ohne den jährlichen Besuch vor Ort keine Grundlage hat. Auf der Mitgliederversammlung am 19. Januar dieses Jahres im Gasthaus Traube wurde dies von den Anwesenden genauso gesehen.

Groß sind Verehrung und Respekt, die Otmar Holz in der philippinischen Dorfgemeinschaft auch nach seinem Tod zuteil werden. (Foto: ph )

Der Beschluss zur Vereinsauflösung fiel bei 14 zu eins Stimmen ‐ eine Dreiviertel-Mehrheit wäre nötig gewesen. „Nach Diskussion, aber in großer Einigkeit“ sei der Beschluss ergangen, so Kathan und Osswald.

Stets mit persönlicher Beziehung zu den Paten

Der weitere formelle Ablauf umfasste am 21. Juli die „Bekanntmachung“ der Vereinsauflösung im Anzeigenteil der Schwäbischen Zeitung ‐ samt Aufruf etwaiger Gläubiger, sich bei den Liquidatoren zu melden. Ein weiterer Baustein zur endgültigen Auflösung der Philippinenhilfe wurde damit eingeleitet, die in ihren Hochzeiten mehr als 300 Mitglieder hatte. Alle waren per Rundbrief zur abschließenden Versammlung eingeladen worden, ist den Liquidatoren wichtig.

Bei der galt ‐ neben dem Juristischen ‐ dem Finanziellen das Augenmerk, speziell mit Blick auf die Menschen, die bisher gefördert wurden. Bei ihnen war es stets ein Anliegen, dass sie eine persönliche Beziehung zu ihren Paten aufbauen.

Wenn die letzte Tranche fließt...

Die vorhandenen Gelder wurden und werden in zwei Tranchen für zwei Schuljahre auf die Philippinen überwiesen. Abzüglich der Notarkosten und eines kleines Betrags für die Abwicklung des Vereines, sind dies 35.000 Euro. Würden sie nicht ‐ wie in der Satzung vorgegeben ‐ für die Vereinsbelange verwendet, fließen sie der Stadt zu.

„Da hat sich viel gewandelt in diesen Jahren“

Mit den zweimal 17.500 Euro (mit Überweisung der zweiten Tranche geht die endgültige formale Auflösung einher) war kommuniziert worden, dass die Unterstützung aus Tettnang sich dem Ende nähert. In den Vorjahren waren per anno rund 25.000 Euro übermittelt worden. Hoffnung macht Kathan und Osswald, dass die staatliche Grundversorgung für die „Elementary School“ (mit den Klassen 1‐6) inzwischen solide daherkommt. Es herrsche eine andere Situation als zu Zeiten der Vereinsgründung ‐ „da hat sich viel gewandelt in diesen Jahren.“

Otl Holz kann heute noch Vorbild sein

Die sechs Jahre „High school“ dagegen dürften auch künftig ebenso Förderung benötigen wie ein etwaiges Studium. Klingt nach vielen kleinen Schritten, die sich privaterseits (von Tettnang oder anderswo) begleiten lassen. So wie es Otl Holz 1982 tat...

Die Löschung des Vereins im Register des Amtsgerichts ist frühestens ein Jahr nach dem Gläubigeraufruf vom Juli möglich.