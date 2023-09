Nach der Sommerpause hat der Tettnanger Kirchenchor St. Gallus die Probenarbeit wieder aufgenommen ‐ unter der Leitung von Patrick Brugger, der seit dem Weggang von Kirchenmusikdirektor Georg Grass den Chor bereits übergangsweise betreut hatte und nun dauerhaft angestellt ist, wie die Kirchengemeinde mitteilt.

Patrick Brugger ist Oberstudienrat am Montfort-Gymnasium, Organist und Kirchenmusiker. Im Anschluss an die Entscheidung des Kirchengemeinderats begrüßte ihn Pfarrer Hermann Riedle unter großem Applaus der Sängerinnen und Sänger. Die Kirchengemeinde sei überzeugt, dass unter seiner Leitung das hohe musikalische Niveau fortgeführt werden könne, heißt es in der Mitteilung.

Viel geplant für kommendes Jahr

Der zahlenmäßig starke Chor freue sich auf ein ambitioniertes und ansprechendes Programm. Neben diversen Chorälen für Gottesdienste bereitet der Chor für Weihnachten bereits die Kleine Orgelsolomesse von Josef Haydn vor. Außerdem starten bereits die Proben für große Konzert in der St. Gallus-Kirche im Herbst 2024.

Auf dem Programm steht das Requiem von Gabriel Fauré und die Kantate „Jesu meine Freude“ von Johann Sebastian Bach. Für neue Sängerinnen und Sänger sie dies ein guter Zeitpunkt für den Einstieg ‐ gerne auch als Projektsänger, so der Hinweis der Kirchengemeinde.

Schnupper-Chorprobe immer donnerstags

Wer im Chor mitsingen möchte, bekommt weitere Infos über die Chorvorstände, Christa Hecht-Fluhr und Reinhold Schobloch. Ebenso gebe es die Möglichkeit, einfach an einem Donnerstag zu einer Schnupper-Chorprobe zu kommen, diese findet jeweils donnerstags um 20 Uhr im Gemeindezentrum St. Gallus statt.