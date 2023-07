Open Air–Kino mit „Maria Magdalena“

Die Erwachsenenbildung der SE Argental zeigt am Freitag, 4. August, um 20 Uhr im Kindergarten Laimnau den Film Maria Magdalena von Grath Davis. Der Kinostart in Deutschland war im März 2018. In der Filmvorschau heißt es: „Der Film erzählt die Geschichte von Maria Magdalena, die als weibliche Jüngerin in der Gefolgschaft von Jesus und als Zeugin seiner Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung eine der zentralen Figuren der Bibelgeschichte ist. Maria Magdalena verlässt ihr kleines Fischerdorf und ihre traditionell lebende Familie, um sich einer radikal neuen Bewegung anzuschließen. An deren Spitze steht der charismatische Anführer Jesus von Nazareth, der die Veränderung der Welt verspricht. Maria sucht nach einer neuen Art zu leben und nach einem Selbstverständnis, das ihr durch die starren Hierarchien ihrer Zeit verwehrt bleibt. Als die Bekanntheit der Gruppe wächst und immer mehr Menschen der inspirierenden Botschaft Jesu folgen, stellt Marias spirituelle Reise sie in den Mittelpunkt einer Geschichte, die in die Hauptstadt Jerusalem führt.“ Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.