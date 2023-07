Ohne Zugabe, dafür mit Regengüssen - So war das Konzert von Paddy Kelly

Ein bisschen Geduld haben die Fans am Sonntagabend beim letzten Konzert des Schlossgarten Open Airs mit Michael Patrick „Paddy“ Kelly gebraucht: Bereits tagsüber haben sich die wartenden Fans in einer rund 100 Meter langen Schlange im Eingangsbereich versammelt. Vor dem Konzert schließlich ging die Schlange von Konzertbesuchern bis zur Mitte der Karlstraße hinauf. Beim Konzert selbst konnten selbst die teils heftigen Regengüsse die Stimmung nicht trüben.

Insgesamt hatten die Organisatoren, Helfer, Sicherheits– und Ordnungskräfte alles im Griff. Auch das Rote Kreuz vermeldete keine Besonderheiten bei den mehr als 3700 Besuchern. „Ach, das ging doch relativ zügig voran“, meinte ein älteres Tettnanger Ehepaar, das sich über das Kartengeschenk sehr gefreut hatte. Sie hatten Tickets für den abgesperrten vorderen Bereich bekommen. An den verschiedenen Versorgungsständen bildeten sich vor dem Konzert ebenfalls längere Schlangen.

Fans mit teils weiter Anreise

Eine siebenköpfige Frauengruppe aus Biberach war sicher: „Das ist für unseren Freundeskreis ein echtes Highlight.“ In jeder Hinsicht geduldig und begeistert, teils mit weiter Anreise und überwiegend mittleren Alters zeigte sich das Konzertpublikum. Rund 90 Prozent davon war weiblich, viele Kelly–Fans waren extra nach Tettnang gekommen. Mitch M. ist extra aus Berlin angereist und bei Tettnanger Verwandten untergekommen.

Die Fans warten teils stundenlang vor dem Einlass und sind begeistert vom Konzert ihres Idols. (Foto: Olaf E. Jahnke )

„Ein Muss, das ist schon mein 20. Konzert bei Paddy“, erklärte er. Aber auch Kinder auf Vaterschultern und Jugendliche mit Müttern waren vor Ort. Von Anfang an, mit den ersten drei Songs, ist der Funke übergesprungen. Klatschend, winkend, händestreckend oder -schüttelnd, mühelos bis zum aufgeteilten Chorgesang machte das Publikum mit. Mitgesungen wurden die englischen Songs laut und überwiegend sehr textsicher.

Songs erzählen Geschichten

Auch die massiven Regenfälle im zweiten Teil des Konzerts ließen die meisten unbeeindruckt. „Wir sind doch nicht aus Zucker“, war das Motto der durchnässten Open–Air–Konzertbesucher.

Kelly ist energiegeladen von Anfang an, mit einem professionellen Programm, das mitreißt — ob rockig oder balladesk. Oft sagt er etwas zum Inhalt der Stücke, denn schließlich ist man auf „B.O.A.T.S. Tour“, die Stücke sind also „based on a true story“.

Empfohlene Artikel Immer in der ersten Reihe Diese drei Fans freuen sich ganz besonders auf Paddy Kelly am Schloss q Tettnang

Kelly erzählt dazu, wie bei „Running Blind“ die Geschichte des blinden Läufers ist, dem das Publikum zum Sieg verhilft, oder vom Blumendiebstahl des kleinen Jungen fürs Grab seiner Mutter in „Mothers Day“. Herausragend gut kommt auch „Friends R Family“ an, der Titel spricht für sich. Die Begleitmusiker wie auch die Technik passen bestens.

Auch ein echtes Boot kommt zum Einsatz

Fester Bestandteil der Konzerte ist eine Friedens–Schweigeminute nach einem Glockenschlag auf die aus Munitionsteilen hergestellte 240–Kilo–Glocke auf der Bühne. Und bei der „B.O.A.T.S“-Tournee ist auch eine Bootstour dabei. Durchs Publikum gleitet Kelly singend in einem gelben Boot auf einer von einem Dutzend Sicherheitskräften gezogenen Spezialkonstruktion.

Michael Patrick „Paddy“ Kelly singt am Sonntag auf der Tettnanger Schlossparkbühne vor begeistertem Publikum (Foto: oej )

So kommen tatsächlich viele aus dem Publikum doch sehr dicht ran an ihr Idol. Auch optisch beeindruckt der Künstler auf dem „Zuschauermeer“ vor dem Schloss. Ganz dicht heran kommen schließlich die Menschen auf der Behindertentribüne, die besucht Paddy Kelly gerne persönlich und zeigt sich mittendrin ohne Berührungsängste.

„Dopamin, Adrenalin, Tettnangin“

Von zahlreichen TV–Auftritten und durch die berühmte „Kelly–Family“ bekannt, hat der Star erst einmal zugeben müssen: „Also Tettnang musste ich erst mal auf der Karte suchen.“ Die fürstliche Künstlergarderobe im Schloss hat ihm offensichtlich zugesagt.

Allerdings war er schließlich von dem Tettnanger Publikum so begeistert, auch durch ihre Regenfestigkeit („Sorry, das irische Wetter wollte ich nicht mitbringen“), dass er schließlich im Laufe des Konzerts versicherte: „Also Tettnang ist bei mir nicht nur auf ‚Maps‘ registriert, das heute werde ich nie vergessen.“

Das steigerte Kelly noch mit „ihr seid der Wahnsinn“ und ließ sich zu Wortschöpfungen hinreißen, mit der Steigerung von „Dopamin, Adrenalin, Tettnangin“. Beim letzten Konzertteil packte er nach dem Motto „besonderer Abend, besonderes Programm“ noch ein paar Extra–Rock–Stücke wie die Interpretation von „Proud Mary“ oder „La Bamba“ aus. Das Bedauern klang aufrichtig, als er wegen weiterer Gewitterzellen nach zwei Stunden keine Zugabe geben konnte.