Ökumenische Bibelwoche in Tettnang

Die Martin-Luther-Gemeinde und die St Gallus-Gemeinde laden zum gemeinsamen Bibellesen im Rahmen der diesjährigen Ökumenische Bibelwoche ins St Galluszentrum ein. Das Thema lautet „Genesis - Und das ist erst der Anfang“, wie die Martin-Luther-Gemeinde Tettnang mitteilt.

Am Dienstag, 16. Januar, und am Dienstag, 23. Januar, gestalten jeweils ab 19.30 Uhr Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner und Pfarrer Hermann Riedle die Abende. In der Ankündigung heißt es: „Gott ist emotional verwoben mit der Welt. Gott ringt mit den Menschen und ist ihnen barmherzig. So wie Gott auch uns begegnet. Das neu zu entdecken, dazu lädt die ökumenische Bibelwoche zu den Texten der Urgeschichte aus dem 1. Buch Mose ein.“

Zum Abschluss der Bibelwoche findet am Sonntag, 28. Januar, ein ökumenischer Gottesdienst in der Schlosskirche Tettnang statt.