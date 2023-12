Wer mal muss, der muss in Tettnang vor allem erstmal ein passendes stilles Örtchen dafür suchen - was außerhalb der regulären Geschäftszeiten mitunter gar nicht so einfach ist.

Das bemängelt auch der Tettnanger Stadtseniorenrat seit Jahren und fordert die Einrichtung einer öffentlichen Toilette, die rund um die Uhr zugänglich ist, in Innenstadtnähe. Nun könnte daraus tatsächlich etwas werden. Als Standort hat die Stadt das alte Forsthaus beim Schlosspark im Auge.

Ideen, wo Tettnangs öffentliche Toilette entstehen könnte, gab es in der Vergangenheit schon viele. Denn das Thema ist keinesfalls neu. Eine Erweiterung des Feuerwehrhauses an der Wangener Straße war einer von vielen Vorschlägen, auch andere zentrumsnahe Flächen wurden schon in Erwägung gezogen.

Auch aus dem Standort beim Schlosspark wurde nichts

Zuletzt war noch im Herbst vergangenen Jahres die Rede von einem Standort am Eingang zum Schlosspark beim Boule-Platz. Doch auch das scheiterte letztlich, damals auch aufgrund fehlender personeller Ressourcen in der Stadtverwaltung.

Nun gibt es einen neuen Vorstoß: Die öffentliche Toilette soll beim alten Forsthaus unterkommen, genauer gesagt in dessen Nebengebäude. Für diese Idee sei bereits ein Baugesuch eingereicht worden, das Projekt befinde sich aktuell in der Entwicklungs- und Genehmigungsphase, teilt eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit.

Denkmalschutz spielt mit hinein

Es gehe nun darum, zu prüfen, ob eine Realisierung dort möglich wäre. Denn nicht nur das Forsthaus, auch das Nebengebäude stehen unter Denkmalschutz, was bei einem Umbau berücksichtigt werden müsste.

Das Gebäude befindet sich direkt hinter dem Parkplatz Schützenstraße, für das öffentliche WC wären erhebliche Umbaumaßnahmen notwendig. (Foto: Linda Egger )

In dem Gebäude waren bisher eine Garage und ein Abstellraum untergebracht. Um dort ein WC zu errichten, müssten im Gebäude neue Türen nach außen eingebaut werden. Ebenso seien laut Pressesprecherin Alexandra Stockmeyer Tiefbauarbeiten notwendig. Sanitär- und Abwasserleitungen müssten verlegt und die Gebäude-Entwässerung neu gemacht werden.

Die derzeitige Planung umfasse ein Herren-WC mit zwei Toiletten und drei Pissoirs, ein barrierefreier WC-Raum für Menschen mit Behinderung, der im Normalbetrieb auch als Damen-WC gedacht wäre, sowie drei Toiletten im Damen-WC, das bei Veranstaltungen geöffnet werden soll. Zu berücksichtigen seien außerdem natürlich gewisse Vorkehrungen gegen Vandalismus - etwa Spiegel und Sanitärgegenstände aus Edelstahl.

Reichen 150.00 Euro dafür aus?

„Wir rechnen noch im Januar mit einer Entscheidung. Anschließend wird das Projekt möglichst zeitnah im Gemeinderat besprochen und gegebenenfalls beschlossen“, kündigt Alexandra Stockmeyer an. Für eine neue öffentliche Toilette hat der Gemeinderat bereits 2022 eine Summe von 150.000 Euro im Haushalt freigegeben.

Ob dieser Kostenrahmen für die aktuell geplante Anlage ausreicht, lasse sich aktuell noch nicht sagen, da sich das Ganze noch in der Ausführungsplanung befinde, teilt Alexandra Stockmeyer mit.

Eine öffentliche Toilette gibt es in Tettnang ansonsten lediglich im Parkhaus in der Grabenstraße. Darüber hinaus finden sich auch Toiletten im Neuen Schloss oder in Gastronomie-und Ladengeschäften, die ihre WCs auch für Nicht-Kunden zur Verfügung stellen und dies mit einem entsprechenden Aufkleber am Eingang signalisieren. Allerdings sind diese nur zu den jeweiligen Öffnungszeiten verfügbar.

Seniorin kritisiert Standort

„Viele haben zwischen 14 und 17 Uhr zu und auch die Ruhetage sind sehr unterschiedlich. Man kann ja nicht jedes Mal durch die ganze Stadt laufen und bei allen Wirtschaften schauen, wo gerade offen ist“, bemängelt Ingeborg Leo.

Im Nebengebäude (links im Bild) des alten Forsthauses könnte die neue öffentliche Toilette entstehen. (Foto: Linda Egger )

Die Stadtseniorenrätin macht sich schon seit Jahren für ein öffentliches WC stark und hat im Zuge ihrer Recherchen vor einigen Jahren auch selbst proaktiv Angebote von Herstellern öffentlicher Toiletten eingeholt.

Von dem neuen Standort beim Forsthaus hält Ingeborg Leo nicht viel. Er sei zu abgelegen, dort gebe es zu wenig Publikumsverkehr. Vor allem in der dunklen Jahreszeit und in den Abendstunden würden viele Senioren nur ungern zu dem Parkplatz in der Schützenstraße gehen, da die Fläche schlecht ausgeleuchtet sei. Weil die Stelle nicht so gut öffentlich einsehbar sei, befürchtet sie auch eine höhere Vandalismus-Gefahr.

Nachdem der Stadtseniorenrat sich „in fast jeder Sitzung“ mit dem Thema öffentliche Toilette befasse und sich über Jahre so dafür eingesetzt hatte, habe man sich außerdem darüber geärgert, dass dieser in die aktuellen Planungen bisher in keinster Weise mit einbezogen worden sei, sagt Leo.

Dennoch würde sie sich natürlich freuen, wenn aus dem Projekt etwas wird: „Es wäre natürlich begrüßenswert, wenn es endlich ein öffentliches WC in Tettnang gäbe“, sagt sie.