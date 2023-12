Obereisenbacher Musiker laden zum Wunschkonzert

Die Obereisenbacher Musikantinnen und Musikanten laden am Samstag 16. Dezember, zum Wunschkonzert in die Mehrzweckhalle Obereisenbach ein. Unter Leitung von Dirigent Benedikt Harscher wurde ein Programm aus verschiedenen Genres einstudiert. Einlas ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten an der Abendkasse kosten 5 Euro. Es sind keine Tischreservierungen möglich.

Am Eingang erwartet die Besucher ein kostenloser Sektempfang, bevor es musikalisch um 20 Uhr beginnt. Mit der „Fanfare for the Common Man“ eröffnet das Mittel- bis Oberstufenorchester und präsentiert damit ein Stück US-Amerikanischer Musikgeschichte. Über die Musik des Filmklassikers „Zurück in die Zukunft“ und des Epic Sound aus „Thor - the Dark World“ überraschen die Musikerinnen und Musiker mit solistischen Klängen in den verschiedenen Werken. Max Bohner und Giuliana Meßmer präsentieren die Solo-Ballade „Simons’s Song“ von Stephan Hutter auf Trompete und Tenorsaxofon.

Die Vielfalt eines sinfonischen Blasorchesters wird durch den zweiten Konzertteil vervollständigt. Der Konzertmarsch „Im Eilschritt nach Sankt Peter“ und die Polka „Aufwind“ zeigen einen neuen Stil der traditionellen Blasmusik. Mit „Lord oft he Dance“ kommen die bekanntesten Melodien von Michael Flatley’s gleichnamiger Irischer Stepptanzshow auf die Bühne. Den Abschluss bereitet ein Potpourri der bekanntesten Pop-Rock-Band der 2000er Jahre, deren Namen Coldplay auch Namensgeber des Medleys „Coldplay in Symphony“ ist.

Moderatorinnen sind Hannah Wagner und Giuliana Meßmer. Die Ehrungen werde von Manfred Ehrle vom Blasmusikverband Bodenseekreis übernommen. Vor und nach dem Konzert, sowie in der Pause werden die Gäste vom Förderverein des Musikvereins Obereisenbach verpflegt. Im Anschluss öffnet die Adventsbar im hinteren Teil der Halle.