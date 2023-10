Mit sattem Brummen springt der Dieselmotor des bei der Feuerwehr schon stationierten mobilen Notstromaggregats an. Der Verwaltungsausschuss sprach sich jetzt für die Anschaffung eines zweiten baugleichen Gerätes aus, obwohl billigere Angebote vorlagen.

Der Anhänger, auf dem das Notstromaggregat fest montiert ist, wiegt ungefähr zwei Tonnen. Mit dem Mannschaftsbus zieht Benjamin Döpke, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Tettnang das Gerät aus der Halle.

Gerät soll Rathaus mit Strom versorgen können

Die Feuerwehr übernimmt den Einsatz des Gerätes für den Katastrophenschutz. Der von einem Dieselmotor angetriebene Generator soll im Notfall für die Stromversorgung im Tettnanger Rathaus sorgen.

Sein Lichtmast, mit 93.000 Lumen Leistung kann bis zu 8 Meter hochgefahren werden. „Die Leistung von 55 kVA (Kilo-Volt-Ampere) reicht gut, um den Betrieb im Rathaus aufrecht zu erhalten“, meint Döpke.

Technische Ertüchtigung im Gebäude kompliziert

Damit das klappt, muss im Rathaus aber technisch noch einiges vorbereitet werden. „Ist das denn jetzt geschehen?“, will Peter Gaissmeier (FW) im Verwaltungsausschuss von Marco Pudimat wissen.

Die technische Ertüchtigung sei kompliziert, sagt der. Und wenn schon, solle es auch „gescheit gemacht werden,“ meinte Pudimat, der in Tettnang für den Katastrophenschutz zuständig ist. „Wir haben halt ein altes Rathaus,“ erinnerte der erste Beigeordnete Gerd Schwarz.

Vier Angebote von 60.000 bis 104.000 Euro

Anlass der Debatte: Für insgesamt 102.884 Euro soll jetzt ein zweites ähnliches Notstromaggregat Typ Eisemann aus dem Katastrophenschutzetat angeschafft werden. In der Sitzung stellte Pudimat die vier Angebote für Notstromaggregate vor, die bei der Stadt eingegangen sind. Die Preise reichten von knapp 60.000 Tausend Euro bis knapp 104.000 Euro.

Die Nachteile der günstigeren Geräte

In der Beschlussvorlage für den Verwaltungsausschuss hieß es, das Gerät aus Angebot 1 habe keine Feuerwehrzulassung und sei nicht mit einem Stecker an die Hauseinspeisung anzuschließen also ausschließlich von einem Elektriker anzuschließen.

Beim Angebot 2 würden dem Hänger die nötige Traglast und stabile Stützen fehlen, der Lichtmast sei zu niedrig. Beim Angebot 4 müssten benötigte Bauteile dazugekauft werden, was die Anschaffung verteuere. Verwaltung und Feuerwehr favorisieren deshalb den schon bekannten Eisemann-Stromerzeuger.

Auch die Wunschlösung braucht Zusatzkabel

Das Gerät kostet gut 92.000 Euro zuzüglich 10.800 Euro für die Anschlusskabel. Diese müssen übrigens auch noch für das erste schon vorhandene Eisemann-Aggregat nachgekauft werden.

Ein gegenüber dem billigsten Angebot um mehr als 30000 Euro höherer Grundpreis sei „schon eine Hausnummer“, fand Kajo Aicher (Grüne) von den Grünen. Martin Bentele (FW) wollte wissen, warum eine Feuerwehrzulassung wichtig sei und erfuhr von Pudimat, dass es sich bei den günstigeren Geräten eher um Produkte für die Industrie handele.

Vorteil: Keine weitere Einweisung notwendig

Das Eisemann-Gerät fanden Feuerwehr und Verwaltung dagegen optimal für die benötigten Einsatzmöglichkeiten. Dafür sei auch keine zusätzliche Einweisung mehr nötig, war das in der Sitzung vorgebrachte Argument.

Das überzeugte schließlich auch die Mitglieder des Verwaltungsaussschusses, die sich einstimmig für die Anschaffung des Eisemann Stromerzeugers aussprachen. Beim Testlauf am Feuerwehrhaus zeigte sich, dass die Einweisung tatsächlich wichtig ist.

Feuerwehrleute üben regelmäßig am Aggregat

„Wenn man es nicht täglich macht, ist es gar nicht so einfach zu bedienen,“ findet Benjamin Döpke. „Es ist wichtig, damit regelmäßig zu üben. Unsere drei Züge üben abwechselnd die Bedienung des Notstromaggregats,“ sagt Kommandant Konrad Wolf.

Bei der letzten Sitzung hatten die Mitglieder des Verwaltungsausschusses auch noch über den Kauf eines anderen Gerätes für die Feuerwehr zu entscheiden. Die Ausschussmitglieder plädierten einstimmig für den Kauf eines Teleskopladers für rund 128.000 Euro.