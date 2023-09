Mehr offene Fragen als Klarheit gibt es noch immer zum weiteren Vorgehen rund um die nach dem Paragrafen 13b beschlossenen Baugebiete. Seit das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit einem Urteil die vereinfachte Bauleitplanung für nicht rechtens erklärt hat, hängen viele Kommunen in der Luft.

Kürzlich wurde die Urteilsbegründung veröffentlicht, die ursprünglich etwas Licht ins Dunkel bringen sollte. Doch wie Markus Kremp vom Amt für Stadtplanung, Klima und Umwelt der Stadt Tettnang vergangene Woche im Technischen Ausschuss erklärte, seien noch immer viele Fragen offen.

Wie viele Baugebiete in Tettnang betroffen sind

Konkret geht es um Baugebiete, die nach dem umstrittenen Paragrafen 13b des Baugesetzbuchs beschlossen wurden. Nach diesem konnte bei Bauvorhaben in einem beschleunigten Verfahren auf die sonst verpflichtende Umweltprüfung verzichtet werden, wenn das Baugebiet an Bestandssiedlungen anknüpft. Doch mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wurde das nun gestoppt.

In Tettnang betrifft das eine Reihe an Vorhaben, die in der Planung unterschiedlich weit fortgeschritten sind ‐ unter anderem zehn Aufstellungsbeschlüsse sowie drei Satzungsbeschlüsse. Konkret handelt es sich bei letzteren um Hermannstraße Nord, Jahnstraße Nord und Ackermannsiedlung.

Noch keine klare Handlungsempfehlung

Eine erhebliche Verzögerung ist vor allem bei jenen Projekten zu erwarten, für die bisher nur ein Aufstellungsbeschluss gefasst wurde ‐ dort wird das Verfahren wohl neu aufgerollt werden, weil die bisherige Planung durch das Urteil gestoppt wurde. Diese werde man nicht weiterverfolgen können, bestätigte Kremp.

Trotz der nun vorliegenden Urteilsbegründung sei „alles noch sehr schwammig“, teilte Kremp mit. Es gebe zwar Handlungsempfehlungen von verschiedenen Stellen, doch diese seien noch nicht sehr konkret und es gelte zunächst, die ausführliche Auswertung des Urteils noch abzuwarten. „Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass der Paragraf im Gesamten so nicht anwendbar ist“, so Kremp.

Die Stadt wolle nun im nächsten Schritt aktiv auf die jeweiligen Vorhabenträger zugehen. „Jeden einzelnen Verfahrensstand anzuschauen, das wird jetzt unsere Aufgabe sein“, sagte Bürgermeisterin Regine Rist. Karl Welte (FW) kritisierte, dass das Thema nicht auf kommunaler Ebene ausgetragen werden könne und forderte: „Da muss der Städtetag richtig ran.“