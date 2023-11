Nikolauscafé für Engagierte im Ehrenamt

Zum Nikolauscafé der Stadt Tettnang am Dienstag, 5. Dezember, an der Anlaufstelle für Bürgerengagement sind alle ehrenamtlich Engagierten eingeladen. Damit möchte die Anlaufstelle aller, egal ob in Vereinen, Einrichtungen oder Gruppen organisiert, zum Internationalen Tag des Ehrenamts würdigen. Bürgermeisterin Regine Rist wird die Veranstaltung um 14 Uhr eröffnen, wie der Verein mitteilt. In und vor der Anlaufstelle wird es dann bis 16 Uhr Waffeln, Bredle, Punsch, Tee und Kaffee geben. Bei Regen verschiebt sich die Veranstaltung um eine Woche. Um eine Anmeldung unter 07542/510107 oder [email protected] wird gebeten.