Auf der Internetseite störungsauskunft.de haben bis 8.45 Uhr dutzende Nutzer einen Stromausfall gemeldet.

Kein Strom: Auch die Ampel an der Kirchstraße ist betroffen. (Foto: rwe )

"So wie es aussieht die ganze Straße dunkel, in allen Hochhäuser nur die Notbeleuchtung an", schrieb ein Nutzer der Plattform um 8.44 Uhr. Damit ist er nicht der Einzige. "Kompletter Stadtteil ohne Strom" schreibt ein anderer.

Vonseiten des Stromanbieters Regionalwerk gab es auf Nachfrage von Schwäbische.de noch keine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall.

+++ Der Artikel wird aktualisiert, sobald es neue Informationen gibt+++