Neuhäusler Weihnachtsschoppen für den guten Zweck

Der beliebte Neuhäusler Weihnachtsschoppen auf dem Hof Brugger, organisiert von den Familien der Firmen Kfz-Brugger und Schreinerei Brugger zusammen mit Anwohnern, findet am Samstag, 23. Dezember, statt. Neben Essen und Trinken werden auch Dekoartikel, Bastelarbeiten, Liköre und sonstige Spezialitäten zum Verkauf angeboten.

Ab etwa 17 Uhr spielen die Obereisenbacher Weihnachtsbläser mit weihnachtlichen Liedern und Weisen auf. Heizpilze und Bölleröfen sorgen für ausreichende Wärme und eine vorweihnachtliche Stimmung. Der beliebte Schoppen findet bei jeder Witterung statt.

Den Erlös der Spendenaktion aus dem vergangenen Jahr in Höhe von 2000 Euro wurde von den Veranstaltern auf 2300 Euro aufgestockt und an die Tettnanger Tafel übergeben. In diesem Jahr geht der Erlös des Schoppens laut Veranstaltern an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Amalie in Weingarten. Beginn ist um 15.30 Uhr in Tettnang-Neuhäusle.