Wie geht es den Kleinbrauern in der Region nach Abflauen der Coronazeit und angesichts der Teuerungen durch die Energiekrise? Was bieten sie 2023 Neues — seien es Biere oder Aktionen?

Die SZ hat sich dazu bei der Krone Tettnang, Schöre Dietmannsweiler, Max–und–Moritz Kressbronn, Hopfengut Siggenweiler, Schmid & Hops in Lindau und bei der Aktienbrauerei Simmerberg für „Lindauer Helles“ erkundigt. Allen sechs ist gemeinsam, dass Führungen, Verkostungen und Reservierungen direkt mit den Ansprechpartnern vor Ort zu vereinbaren sind.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Diplom-Braumeister Fritz Tauscher ´steuert die dritte und letzte Hopfengabe bei Diplom-Braumeister Fritz Tauscher ´steuert die dritte und letzte Hopfengabe bei

Krone Tettnang: In der Tettnanger Traditionsbrauerei (seit 1847) zeigt ein Parameter besonders eindrucksvoll, wie sich die Pandemie ausgewirkt hat. „Ein Fassbier–Anteil von 40 bis 50 Prozent“ war es Fritz Tauscher zufolge vor 2020 gewesen, der aufgrund der Einschränkungen gegen 0 tendierte. Eine Umorientierung hin auf Flaschenbier stand für die Biertrinker und damit auch für die Branche an. Für die Krone kann der Braumeister sagen, dass der Bierabsatz „stabil“ ist — knapp unterhalb von 4000 Hektolitern hat er sich eingependelt.

Es war hart, aber wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Fritz Tauscher

Und das Fazit aus Corona und Energiekrise: „Es war hart, aber wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.“ Für die Krone sieht der 43–Jährige das auch darin begründet, dass „schwäbisch gewirtschaftet“ wurde und sich auf Reserven zurückgreifen ließ. Denn 1:1 konnte die Teuerung in der „enorm energieintensiven Brauerbranche“ nicht an den Gast weitergegeben werden, sodass die Marge für die Produzenten sicher geringer geworden ist.

Und während Fritz Tauscher jun. bei Craft–Bieren auf das Hopfengut als zweite Option setzt, bleibt es in der Krone bei Traditionellem. Was durchaus Neues beinhaltet — so ist im Juni das „Kleine Helle“ dazugekommen, eine 0,33–Liter–Flasche, die geschmacklich dem Trend nach milderen Bieren Rechnung trägt.

Welchen Ruf Bio–Hofen vor 30 Jahren hatte

Das Sortiment ist damit auf sieben Biere gewachsen — vom Keller–Pils und der Hopfenkrone über die beiden Coronator (hell im Advent, dunkel zur Fastenzeit) bis zum Seeweizen und Kronen–Bier. Letzteres macht als „Halbe“ mit rund 1300 Hektolitern immer noch den Löwenanteil aus. Mehr unter www.tettnanger–krone.de

Allen Sorten gemeinsam: Sie werden mit Bio–Hopfen gebraut. Das Keller–Pils hatte 1993 den Anfang gemacht — „wir waren damals verschrien“, kann Fritz Tauscher heute über diese Zeit schmunzeln.

Kleinbrauereien werden definiert an einem Jahresausstoß bis 5000 Hektoliter – Mengen, bei denen die Hopfengabe aus dem Korb und noch per Hand erfolgen kann. (Foto: rwe )

Georg Bentele gründete Brauerei 1999

Schöre Dietmannsweiler: Robert Bentele ist „Stab und Stecken“, nämlich Braumeister, Chef und einziger Mitarbeiter in der Schöre–Brauerei, die sein Vater Georg 1999 ins Leben gerufen hat. Das Gasthaus als solches ist seit 1906 in Familienbesitz. Wer hierher an die Gemarkungsgrenze zwischen Tettnang und Neukirch kommt, der trifft auf eine reine Gasthaus–Brauerei: Nach Flaschenbieren wird er vergeblich fragen. Mitnahme ist dennoch möglich — in Form von Biersyphon (zwei Liter), Party– oder Pfandfass.

Zu dem Jahresausstoß von 700 bis 800 Hektolitern tragen vier Sorten bei, dies es ganzjährig gibt, sowie vier bis fünf saisonale Biere. Zu letzteren gehört beispielsweise das Georgs–Bier (stets am 23. April), das Erntepils mit grünem Hopfen, der Schöre–Bock zur Fastenzeit oder das Bulldog–Bier anlässlich der Traktortreffen (alle mit Aromahopfen aus eigenem Anbau).

Mit Hopfenbrockerfest den Ernteabschluss feiern

Stets im Angebot sind das Schörebräu hell oder dunkel, ein Schöre–Pilsner sowie ein Schöre–Weisse. Anders als bei den Brauereiführungen braucht es für die samstägliche Brauhausgaudi im August und das Hopfenbrockerfest am 2. September keine Anmeldung. Mehr unter www.schoere.de

Max–und–Moritz Kressbronn: Die Gasthaus–Brauerei auf Kressbronns Höhen (nahe Berg) wird im nächsten Jahr „ein 30er“. Seit 1994 lassen sich zum Panorama auch hausgemachte Bierspezialitäten genießen. Zwei Mitarbeiter stemmen hier den Betrieb, der auf 920 Hektorliter per anno hinausläuft.

Stamm–Trio um Saisonbiere ergänzt

Bietet der Biergarten Platz für bis zu 350 Personen, so gliedern sich die Biersorten in ein Trio auf, das durch Saisonbiere abgerundet wird. Zu letzteren zählen Pale Ale und der Nikolausbock. Ganzjährig haben Gäste die Wahl zwischen Hellem, Spezial und Hefeweizen — und dürfen sich gerne für einen Panorama–Braukurs anmelden, um ihr eigenes Bier zu brauen. Mehr unter www.maxmoritz–bier.de.

Hopfengut Siggenweiler: 20 Jahre, nachdem das Hopfenmuseum in Siggenweiler öffentlichkeitswirksam den Anfang gemacht hatte, kam 2015 die eigene Brauerei zur Gaststätte hinzu. Als Inhaber sind Fritz Tauscher sowie die Geschwister Lukas Locher und Charlotte Müller eingetragen.

Reminiszenzen an Heiße Ernte und Hopfensau

Mit einem Mitarbeiter werden auf dem Hopfengut No20 rund 300 Hektoliter Bier im Jahr gebraut. Die Biersorten haben dabei klangvolle Namen — von sud eins IPA und melon IPA über Callista lager und Heiße Ernte bis zu Pale ale, Black ale und Sommer ale. Nicht zu vergessen Session, Imperial stout und Hopfensau.

Öffentliche Brautage sind am 6. und 14. September ab 11 Uhr, mehr unter www.hopfengut.de

Aller Anfang mit „komplett selbstgebauter Sudanlage“

Schmid & Hops Lindau: Vor sechs Jahren haben sich Frederik Schmid und Andreas Hops entschlossen, wieder eine Brauerei in Lindau zu etablieren. Den Beginn markierte eine „komplett selbstgebaute Sudanlage“, wie sie wissen lassen. Die Brauerei trägt den Namen „Schmid & Hops — Inselbier Lindau“, die Schänke heißt Biero.

Alles, was die Brauerei betrifft, läuft bei Frederik Schmid zusammen, der sagt: „Die Bierproduktion beläuft sich auf etwa 200 Hektoliter — Tendenz steigend.“ Bisher werde nur für die eigene Schänke und vereinzelt für Partys und private Leute gebraut.

Frederik Schmid lenkt Blick auf Flaschenbiere

Als „Standards“ benennt er Helles (Insel–Blondie), Lemondrop Pale Ale, IPA und Bullenweizen. Im Frühjahr war der Doppelbock Insulator angesagt, zu den wechselnden Sonderbieren zählen unter anderem Black IPA, Doubble, Pils, Alt. „2023 wollen wir unser Flaschenbier etablieren“, ist Schmid wichtig. Mehr unter www.biero–lindau.de

Erfolgreich auch ohne „Biertourismus“

Lindauer Helles: Lindauer Bier hat eine lange Geschichte. Als jüngster Spross darf „Lindauer Helles“ gelten, das Familie Schlechter seit 2016 bei der Braumanufaktur Simmerberg brauen lässt. Für die dortige Aktienbrauerei (Gesamtausstoß im Jahr: 4.900 Hektoliter) nennt Brauereidirektor Manfred Biechl als Größenordnung für „Lindauer Helles“ 2.400 hl Verkaufsbier, die sich mit mehr Werbung und einem weiteren Vertrieb sicher steigern ließen. „Die Anfragen sind da, aber wir bleiben in unserer Region“, erteilt er dem „Biertourismus“ eine Absage. Denn: „Wir sind hundert Prozent Bio und achten auch im Vertrieb auf unsere Umwelt“, so Biechl. Mehr zu Philosophie und Produkten der Aktienbrauerei unter www.simmerberger.de