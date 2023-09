Rund 15 Fahrzeuge mit Speisen aus aller Welt sind von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. September, im Schlosspark vertreten. Flankiert wird der vierte Streetfood–Markt von einem Unterhaltungsprogramm. Dazu gehören jeweils das Kinderkarussell und Musik sowie am Samstag Kinderschminken und Clown Benji.

Hinter der Veranstaltung steckt Markus Fetscher, Chef des Unternehmens Bass & Bite aus Uhldingen–Mühlhofen. Neben seinen Foodtrucks sind auch weitere Unternehmer mit an Bord, die sein Angebot komplettieren. An vielen Ständen, so Fetscher, gebe es auch vegetarische und teils vegane Gerichte.

Dann gibt es Streetfood im Schlosspark

Los geht es am Freitag um 16 Uhr sowie am Samstag und Sonntag um 12 Uhr. Schluss ist an den ersten beiden Tagen um 22 Uhr sowie am Sonntag um 19 Uhr. Von Tag zu Tag kann das Angebot leicht variieren.