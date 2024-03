Neues Angebot in der Musikwerkstatt mit Liederzauber

Neues Angebot in der Musikwerkstatt mit Liederzauber

Singen harmonisiert Körper, Seele und Geist und ist gesundheitsfördernd. Das private Singen, sei es allein, zum Einschlafen der Kinder oder gemeinsam in einer Gruppe am Lagerfeuer, ist ein wunderschönes, bereicherndes und verbindendes Erlebnis, heißt es in einer Pressemitteilung.