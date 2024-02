Weil der Fußweg im Bereich zwischen Anschlussunterbringung Loreto und der Carl-Gührer-Halle nachts stockfinster war und es immer mehr Beschwerden über die gefährliche Strecke gab, hat die Stadt nun Abhilfe geschaffen.

Eine neue Beleuchtung soll die Sicherheit für Fußgänger auf dem Weg künftig erhöhen. Gleichzeitig dient der Abschnitt als Teststrecke für die Stadt, die dort ein hochmodernes Beleuchtungskonzept ausprobieren will.

TSV-Vorstand Harald Franzen nimmt mit Bürgermeisterin Regine Rist und Michael Martin vom Tiefbauamt die neuen Leuchten in Augenschein. (Foto: Linda Egger )

Der schmale Weg von der Anschlussunterbringung Loreto und dem angrenzenden TSV-Sportplatz zur Carl-Gührer-Halle wird vor allem von Sportlern gerne genutzt, auch viele Kinder laufen dort auf dem Weg zum oder vom Training in der Halle entlang.

Doch sofern auf dem benachbarten Fußballplatz nicht gerade zufällig Training stattfand und das Flutlicht den Weg mit ausleuchtete, lag die Strecke bislang im Dunkeln.

Sportverein freut sich besonders über Maßnahme

„Wer nicht gerade eine Taschenlampe dabei hatte, trat schnell mal in eine Pfütze oder konnte leicht stolpern“, sagt TSV-Vorstand Harald Franzen. Die Freude über die neue Beleuchtung, die seit kurzem steht, sei groß. Und auch bei der Stadt hätten sich schon viele dankbare Bürger gemeldet, berichtet Bürgermeisterin Regine Rist.

Fünf Mastleuchten mit modernster Technik stehen nun entlang des Sträßchens. Notwendig gewesen wäre der Schritt ohnehin, erklärt Michael Martin vom Tettnanger Tiefbauamt. Denn der Weg soll als Baustellenstraße dienen, wenn im Herbst die Bauarbeiten für die neue Sporthalle beginnen.

Was die Leuchten alles können

Ein halbes Jahr lang will die Stadt dort nun modernste Beleuchtungstechnik ausprobieren, die dann in Zukunft auch bei der allgemeinen Straßenbeleuchtung zum Einsatz kommen könnte. Denn die fünf Leuchten sind mit ein paar besonderen Extras ausgestattet: An jeder Leuchte ist ein Bewegungsmelder angebracht, zudem ein Funksender. „Die Leuchten können miteinander kommunizieren“, erklärt Michael Martin.

Das Licht geht nur an, wenn jemand vorbeiläuft, und passt selbstständig die Geschwindigkeit an, in der die anderen Leuchten nachfolgen. So brennen immer jeweils nur drei der Lampen - Wo der Fußgänger gerade direkt langgeht, mit voller Leuchtstärke, die anderen gedimmt.

Moderne Technik soll Kosten sparen

Insgesamt bis zu zehn Lichtszenen, also unterschiedliche Lichtstärken, sind möglich. Anpassen lassen sie sich dank der Funkmelder ganz einfach per Handy-App von den zuständigen Stadt-Mitarbeitern. Rund 13.000 Euro habe die neue Beleuchtung gekostet, so Martin. Das Geld stammt dabei aus dem Straßenbeleuchtungs-Budget aus 2023.

Wie auch bei den neueren Staßenlaternen sind langlebige LEDs verbaut worden, die möglichst wenig Lichtsmog erzeugen, indem sie nur gezielt nach unten gerichtet sind. „Diese Möglichkeit zu nutzen, spart nicht nur Kosten beim Energiebedarf, duch die zentrale Steuerbarkeit können auch die Kosten für Wartungsarbeiten immens reduziert werden“, so Regine Rist.