Neue Kurse Beckenbodentraining

Neu unter den Angeboten „Bewegung und Entspannung in der kühleren Jahreszeit ‐ im Quartierstreff Kaplaneihaus“ in St. Johann 2 ist Beckenbodentraining. Die Teilnehmerinnen stärken mit gezieltem Training die Beckenbodenmuskulatur, um Blasenschwäche vorzubeugen, bereits bestehende Schwierigkeiten abzumildern und die Unterleibsorgane gesund zu halten, heißt es in der Pressemitteilung.Beginn ist am Donnerstag, 23. November, es gibt Termine je jeweils von 9 bis 10 Uhr. Eine kostenfreie Schnupperstunde am Donnerstag, 23. November. Anmeldung und Info: Ingrid Janke, QiGong-Lehrerin, Telefon 0162/900209.