Die Kinderbetreuung sei auch in Tettnang inzwischen zur echten „Mammutaufgabe“ gewachsen, so hat Bürgermeisterin Regine Rist am Mittwoch die Herausforderungen rund um das Thema zusammengefasst.

In der Mehrzweckhalle in Obereisenbach sind rund 100 Beteiligte zu einem Kita-Gipfel zusammengekommen, um Lösungen zu erarbeiten, wie es künftig mit Tettnangs Kitas weitergehen soll. Vertreter von Trägern, aus den Einrichtungen, der Verwaltung und Eltern waren daran beteiligt.

Die eine finale Lösung hat freilich auch nach knapp dreieinhalb Stunden Vortrag und Workshops niemand auf den Tisch legen können. Doch der Kita-Gipfel sei ein konstruktiver Anfang gewesen, der nun als Basis für die weitere Ausarbeitung dienen soll, bilanzierte Rist am Ende des Abends.

Eltern wollen Verlässlichkeit bei Betreuung

Verlässlichkeit war ein Schlagwort, das als Forderung seitens der Eltern mehrfach genannt wurde. Die Träger der Kindertagesstätten hingegen kämpfen mit Personalmangel und gleichzeitig steigenden Bedarfen nach längeren Betreuungszeiten und flexibleren Angeboten.

Rund 100 Teilnehmer nehmen am Mittwochabend beim großen Kita-Gipfel in der Obereisenbacher Mehrzweckhalle teil. (Foto: Linda Egger )

Unzufriedenheit seitens der Eltern hat es in Tettnang in der Vergangenheit unter anderem deshalb gegeben, weil Betreuungszeiten aufgrund von Krankheitsfällen und fehlendem Personal eingeschränkt werden mussten und es teils Probleme bei der Kommunikation gegeben hat.

Iris Baader vom Amt für Bildung, Betreuung und Bürgerschaft gab zunächst einen Überblick über die aktuelle Situation. In Tettnang und den Ortschaften gibt es insgesamt 16 Kitas, die zusammen rund 1000 Plätze zur Verfügung haben. Die Einrichtungen teilen sich auf vier unterschiedliche Träger auf, dies sind neben der Stadt die evangelische und die katholische Kirchengemeinde sowie die Firma Vaude, die am Standort in Obereisenbach ein eigenes Kinderhaus betreibt.

Workshops in Kleingruppen

Noch könne jedes Kind versorgt werden, sagte Iris Baader. Doch Tettnang wächst ‐ allein seit 2019 seien rund 140 neue Plätze neu hinzugekommen. Angesichts der steigenden Bevölkerungszahl stehe bereits fest, dass Tettnang weitere Kitas benötigen werde.

Die Teilnehmer wurden für den zweiten Teil des Gipfels in zehn Gruppen aufgeteilt und erarbeiteten Ideen und Vorschläge zu drei Leitthemen: Personalgewinnung und -bindung, Angebotsstruktur und Bildungspartnerschaft. Im Kern ging es also darum, wie Tettnang für Fachkräfte attraktiver gemacht werden kann, wie die Betreuungsangebote künftig gestaltet werden und wie die Zusammenarbeit zwischen Trägern, Kitas und Elternvertretern optimiert werden könnte.

Der Beigeordnete Gerd Schwarz, Bürgermeisterin Regine Rist und Iris Baader vom Amt für Bildung, Betreuung und Bürgerschaft (von links) geben zunächst einen Überblick über die aktuelle Situation. (Foto: Linda Egger )

Nicht alle bei der anschließenden Präsentation genannten Punkte liegen in der Hand der Stadt oder anderer Träger ‐ einige Kritikpunkte waren vielmehr an höhere Instanzen der Politik gerichtet. Doch auch zahlreiche Anregungen für die direkte Umsetzung vor Ort wurden angeführt.

Erzieherberuf soll attraktiver werden

Darunter etwa Vorschläge, um Erzieherinnen zu entlasten und den Beruf attraktiver zu machen. So sei die Arbeit beispielsweise mit viel Bürokratie verbunden ‐ Aufgaben, die eine Verwaltungskraft abnehmen könne. Auch weniger Schließtage für eine freiere Urlaubseinteilung, Teambuilding-Maßnahmen, mehr Weiterbildungsmöglichkeiten oder ein schnelleres Vorgehen bei Bewerbungsprozessen wurden genannt.

Bezüglich der Angebotsstruktur sahen viele Teilnehmer die Betreuungszeiten als wichtige Stellschraube. Die Statistik zeige, dass die meisten Eltern Bedarf für eine Kinderbetreuung von 8 bis 13 Uhr haben. In den Randzeiten, also morgens ab 7 Uhr sowie am Nachmittag bis 17 Uhr, seien oft nur wenige Kinder in den Einrichtungen ‐ trotzdem müsse man den vollen Personalschlüssel vorhalten, erklärte Iris Baader. Als Idee wurde von den Gruppen unter anderem genannt, Ganztagesangebote zu zentralisieren.

So geht es nun weiter

Auch der Wunsch nach mehr Angeboten für Tagesmütter wurde laut ‐ ebenso wie die Anregung, ob diese nicht in den Räumen der Kitas stattfinden könne, wenn diese bereits geschlossen seien. Seitens der Erzieherinnen war ein zentraler Punkt die Forderung nach mehr Wertschätzung durch die Eltern. Denn sowohl Träger als auch Erzieher spiegelten zu den Umgangsformen in der Gesellschaft wider: „Der Ton ist rauer geworden“, wie Iris Baader zusammenfasste.

In Kleingruppen erarbeiten die Teilnehmer Vorschläge und Anregungen zu drei verschiedenen Leitfragen. (Foto: Linda Egger )

Sämtliche bei dem Kita-Gipfel erarbeiteten Anregungen sollen nun im nächsten Schritt in der Verwaltung gesammelt und geprüft werden. „Wir nehmen unsere Hausaufgaben ernst“, sagte Regine Rist zum weiteren Vorgehen. Eine erste Arbeitsgruppe kündigte sie bereits für den darauffolgenden Tag an.

Im Januar oder Februar sollen Vorschläge dem Gemeinderat vorgelegt werden, sodass das Gremium mögliche Änderungen der Richtlinien noch für das anstehende Kita-Jahr 2024/2025 beschließen kann. Denn im April stehe bereits die Platzvergabe an, so Iris Baader.