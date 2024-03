Neue Gesichter treten an

Im voll besetzten Vereinsheim des TSV Tettnang haben sich vor Kurzem die Mitglieder der drei CDU-Ortsverbände Langnau/Laimnau, Tannau und Tettnang getroffen, um gemeinsam die Kandidaten für die Gemeinderatswahl zu nominieren. Neben mehreren Amtsinhabern treten zur kommenden Wahl auch einige neue Gesichter an.

Tettnangs stellvertretende Bürgermeisterin Sylvia Zwisler stellt sich nach 25 Jahren im Gremium nicht mehr zur Wahl. Ebenso werden sich auch der langjährige Fraktionsvorsitzende Manfred Ehrle nach 30 Jahren Gemeinderatszugehörigkeit und Kaus Ortsvorsteher Joachim Wohnhas nach zehn Jahren nicht mehr um einen Sitz in der künftigen Gemeindevertretung bewerben.

In ihren Vorstellungsreden skizzierten die aktive Stadträten ihre Tätigkeitsschwerpunkte der vergangenen fünf Jahre. Unter anderem verwiesen sie auf die Planungen der neuen Sporthalle neben dem Manzenbergstadion, deren Baubeginn demnächst sein wird, oder auf Neu- und Ausbauten im Kindertagesstätten- und Schulbereich. Daniel Funke möchte bei einer Wiederwahl die Planungen für eine neue Veranstaltungsräumlichkeit (Stichwort „Stadthalle“) vorantreiben. Andere, teils neue Kandidaten wollen gerne ihre beruflichen und ehrenamtlichen Erfahrungen in die künftige Gremienarbeit einbringen. Tettnangs CDU-Stadtverbandsvorsitzender Frank Spleiß freute sich, dass es der Partei gelungen ist, den anwesenden Mitgliedern eine spannende Kandidatenliste zu präsentieren: „Mit 29 Kandidaten aus allen möglichen Berufssparten, deutlich mehr weiblichen Kandidaten als in der Vergangenheit und einer Altersspanne von 18 bis über 70 Jahren können wir den Wählerinnen und Wählern eine Liste, die die ganze Bandbreite einer Volkspartei abbildet, anbieten.“

Nach den Kandidatenvorstellungen ging es an die Nominierungswahl, die von Landrat a.D. Lothar Wölfle geleitet wurde. Nachdem die Versammlung einstimmig in geheimer Abstimmung beschloss, die Wahlliste alphabetisch aufzustellen, wurden folgende Bürger gewählt:

Wohnbezirk Tettnang: Ann Bauer, Patrick Dannecker, Daniel Funke, Christian Grasselli, Olaf Gronschewski, Franz Häckl, Herbert Hänle, Susanne Haller, Andreas Huchler, Patrizia Plath, Florian Rosczyk, Katharina Ruther, Katja Scheider, Fritz Tauscher, Ralph Teubner, Gudrun Wagner, Jürgen H. Weishaupt und Tobias Zwisler; Wohnbezirk Tannau: Bernd Bentele, Marina Papadimitriou, Heiko Seufert und Hubertus von Dewitz; Wohnbezirk Langnau: Elmar Bentele, Alexander Lanz, Dietmar Mischkowksi und Cornelia Steuer; Wohnbezirk Kau: Melissa Fideler, Wolfgang Heinrich und Alexander Schulz